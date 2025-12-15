सोशल मीडिया के दौर में जब एक बयान, एक वीडियो और एक तस्वीर जनता की नजरों में किसी भी शख्स की छवि बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, तब हर शब्द और हर दृश्य का वजन बढ़ जाता है. देश में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने पंडित धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में हैं. वजह है उनके ही दो वीडियो, जो एक-दूसरे से बिल्कुल उलट संदेश देते नजर आ रहे हैं. एक तरफ मंच से दिया गया पैसा और दिखावे पर तंज, तो दूसरी तरफ उसी पैसे से जुड़ा एक ऐसा दृश्य जिसने सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ ला दी है. यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आस्था, कथनी और करनी के फर्क पर बहस बन चुका है.

खूब वायरल हुआ था पैसा और रेत वाला बयान

दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वे अपने प्रवचन के दौरान कहते नजर आ रहे थे कि पैसा बड़ी अजीब चीज है यारों. पैसा अगर ज्यादा हो जाए तो लोग रेत देखने भी दुबई चले जाते हैं. इस बयान को लोगों ने सादगी, त्याग और भौतिक सुखों से दूरी के संदेश के रूप में देखा. वीडियो को खूब शेयर किया गया और समर्थकों ने इसे संतों की सोच से जोड़कर सराहा.

अब खुद रेत में स्केटिंग करते दिखे धीरेंद्र शास्त्री

लेकिन अब इसी बयान के कुछ समय बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री का एक और वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया का माहौल पूरी तरह बदल दिया है. इस नए वायरल वीडियो में वे दुबई के रेगिस्तान में स्केटिंग करते दिखाई दे रहे हैं. आसपास आधुनिक सुविधाएं, रेतीले इलाके में एडवेंचर और हाई-प्रोफाइल ट्रैवल का माहौल साफ नजर आता है. वीडियो सामने आते ही लोगों ने पुराने बयान को याद करते हुए सवाल उठाने शुरू कर दिए. एबीपी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, खबर केवल सोशल मीडिया के आधार पर लिखी गई है.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जब मंच से पैसे और दिखावे पर तंज कसा जा रहा था, तब खुद उसी दुबई की रेत पर स्केटिंग करते दिखना विरोधाभास पैदा करता है. कई लोगों ने दोनों वीडियो को जोड़कर पोस्ट किया और लिखा कि कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है. वहीं समर्थकों का कहना है कि यात्रा करना या किसी जगह घूमना कोई अपराध नहीं है और हर व्यक्ति को निजी जीवन जीने का अधिकार है.

