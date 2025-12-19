एक्सप्लोरर
दूसरी बार बेटे की मां बनीं भारती सिंह, पति हर्ष संग देखिए क्यूट फोटोज
Bharti Singh-Haarsh Limbachiyaa: भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया एक बार फिर से पैरेंट्स बने हैं. भारती ने आज बेटे को जन्म दिया है. इस गुड न्यूज से फैंस काफी खुश हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं.
भारती सिंह इन दिनों अपनी सेकंड प्रेग्नेंसी की लेकर चर्चा में थी. वहीं अब हाल ही में उन्होंने फिर से एक बेटे को जन्म दिया है. हालांकि भारती और हर्ष ने इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है.
Published at : 19 Dec 2025 02:14 PM (IST)
