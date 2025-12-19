बिग बॉस के बाद प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंची तान्या मित्तल, फोटोज वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tanya Mittal Meet Premanand Ji: बिग बॉस 19 अब खत्म हो चुका है. वहीं शो खत्म होने के बाद तान्या मित्तल धार्मिक यात्रा पर निकली हैं. हाल ही में उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Dec 2025 03:01 PM (IST)
तान्या मित्तल ने शो बिग बॉस 19 में खूब सुर्खियां बटोरी. फैंस ने भी उन्हें खूब सपोर्ट किया. हालांकि तान्या शो तो नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने लाखों दिलों को जीता. शो खत्म होने के बाद भी वो लगातार इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में तान्या प्रेमानंद महाराज जी से आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंची. उनकी ये फोटोज सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई है.

तीन महीने बिग बॉस के घर में रहने के बाद तान्या मित्तल अब अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रही हैं. अपनी फैमिली के साथ अब तान्या वृंदावन की धार्मिक यात्रा पर निकली हैं.
हाल ही में तान्या श्री राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन करने गई थी और इसके बाद वो प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचीं.
