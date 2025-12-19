एक्सप्लोरर
बिग बॉस के बाद प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंची तान्या मित्तल, फोटोज वायरल
Tanya Mittal Meet Premanand Ji: बिग बॉस 19 अब खत्म हो चुका है. वहीं शो खत्म होने के बाद तान्या मित्तल धार्मिक यात्रा पर निकली हैं. हाल ही में उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की.
तान्या मित्तल ने शो बिग बॉस 19 में खूब सुर्खियां बटोरी. फैंस ने भी उन्हें खूब सपोर्ट किया. हालांकि तान्या शो तो नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने लाखों दिलों को जीता. शो खत्म होने के बाद भी वो लगातार इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में तान्या प्रेमानंद महाराज जी से आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंची. उनकी ये फोटोज सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई है.
