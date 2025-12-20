हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'मुझसे तो पूछो..''बिग बॉस 18' फेम इन दो कंटेस्टेंट ने की सगाई? एक्ट्रेस की मां ने खुद दुनिया के सामने कही ये बात!

ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. दोनों को लेकर खबरें आ रही हैं कि इन्होंने सगाई कर रही है. अब एक्ट्रेस की मां ने रिएक्शन दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Dec 2025 09:52 AM (IST)
बिग बॉस 18 के दौरान ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के दोस्ती की खूब चर्चा हुई. इन दोनों का बॉन्ड लोगों को काफी पसंद भी आया था. बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी दोनों की दोस्ती बरकरार है.

ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा अक्सर एक दूसरे के संग सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. हाल ही में दोनों को लेकर कहा गया कि इस कपल ने सगाई कर ली है.
टेली टॉक को दिए इंटरव्यू में ईशा सिंह की मां ने अपनी बेटी और अविनाश मिश्रा की सगाई पर चुप्पी तोड़ी है. इतना ही नहीं बल्कि गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.
Published at : 20 Dec 2025 09:52 AM (IST)
Tags :
Eisha Singh Avinash Mishra Bigg Boss 18

टेलीविजन फोटो गैलरी

