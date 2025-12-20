एक्सप्लोरर
'मुझसे तो पूछो..''बिग बॉस 18' फेम इन दो कंटेस्टेंट ने की सगाई? एक्ट्रेस की मां ने खुद दुनिया के सामने कही ये बात!
ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. दोनों को लेकर खबरें आ रही हैं कि इन्होंने सगाई कर रही है. अब एक्ट्रेस की मां ने रिएक्शन दिया है.
बिग बॉस 18 के दौरान ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के दोस्ती की खूब चर्चा हुई. इन दोनों का बॉन्ड लोगों को काफी पसंद भी आया था. बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी दोनों की दोस्ती बरकरार है.
Published at : 20 Dec 2025 09:52 AM (IST)
