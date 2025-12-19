एक्सप्लोरर
शादी के एक साल बाद गूंजी 'बिग बॉस 12' फेम दीपक ठाकुर के घर किलकारी,वाइफ ने दिया नन्ही परी को जन्म
बिग बॉस 12 में नजर आए दीपक ठाकुर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं. अब हाल ही में सिंगर पिता बने हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है.
दीपक ठाकुर अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के संग तस्वीरें शेयर करते रहते थे. उन्होंने इस दौरान की हर अपडेट फैंस के संग शेयर की है.
Published at : 19 Dec 2025 02:33 PM (IST)
Tags :Bigg Boss 12 Deepak Thakur
