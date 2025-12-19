हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीटेलीविजन'वो चाहते हैं मैं अकले साल शादी कर लूं..' दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं शालीन भनोट? खुद किया बड़ा खुलासा

बिग बॉस 16 फेम शालीन भनोट कई सालों से सिंगल लाइफ जी रहे हैं. लेकिन, अब उन्होंने अपनी दूसरी शादी को लेकर खुलकर बात की है. साथ ही बताया कि किस वजह से वो स्ट्रेस में हैं अभी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Dec 2025 02:05 PM (IST)
बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट रहे शालीन भनोट को टीवी इंडस्ट्री का मोस्ट एलिजिबल बैचलर माना जाता है. एक्टर को लेकर खबरें हैं कि वो 2026 में शादी के बंधन में बंध जाएंगे.

शालीन भनोट ने अब खुद इस मुद्दे पर खुलकर बात की है. एक्टर ने बताया है कि वो खुद दोबारा शादी करना चाहते हैं. इतना ही नहीं उनके परिवार और करीबी लोग भी यही चाहते हैं.
टाइम्स नाउ से बात करते हुए एक्टर ने कहा,'मेरे करीबी नहीं चाहते हैं कि मैं सिंगल रहूं. मेरी लाइफ में एक फेज आएगा. इसलिए मैं स्ट्रेस में हूं.'
Published at : 19 Dec 2025 02:05 PM (IST)
