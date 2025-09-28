हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत

शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत

Pranali Rathod 10 Photos: टीवी की नायरा की ऑनस्क्रीन बेटी यानी प्रणाली राठौर एक्टिंग के साथ- साथ अपनी खूबसूरती से भी सबको हैरान कर देती है. आइए, देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 02:55 PM (IST)
Pranali Rathod 10 Photos: टीवी की नायरा की ऑनस्क्रीन बेटी यानी प्रणाली राठौर एक्टिंग के साथ- साथ अपनी खूबसूरती से भी सबको हैरान कर देती है. आइए, देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

टीवी की नायरा की ऑनस्क्रीन बेटी प्रणाली राठौर की खूबसूरती और स्टाइल सबको हैरान कर देती है. अपनी मासूमियत और चुलबुले अंदाज के साथ, प्रणाली ने टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. हर तस्वीर में उनका ग्लैमर और पोज़ देखकर लगता है कि ये कई बड़ी एक्ट्रेस को भी टक्कर दे सकती हैं. आइए, देखें उनकी 10 शानदार तस्वीरें, जो उनकी खासियत और फैशन सेंस को बखूबी दिखाती हैं.

1/10
प्रणाली राठौड़ टीवी इंड्रस्टी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं.
प्रणाली राठौड़ टीवी इंड्रस्टी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं.
2/10
प्रणाली ने 2018 में टीवी शो 'प्यार पहली बार' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.
प्रणाली ने 2018 में टीवी शो 'प्यार पहली बार' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.
3/10
लेकिन उन्हें 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नायरा की बेटी अक्षरा के किरदार से बड़ी पहचान मिली.
लेकिन उन्हें 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नायरा की बेटी अक्षरा के किरदार से बड़ी पहचान मिली.
4/10
इसके अलावा उन्होंने 'जात ना पूछो प्रेम की', 'बैरिस्टर बाबू' और 'क्यों उत्थे दिल छोड़ आए' जैसे कई शोज में भी काम किया है.
इसके अलावा उन्होंने 'जात ना पूछो प्रेम की', 'बैरिस्टर बाबू' और 'क्यों उत्थे दिल छोड़ आए' जैसे कई शोज में भी काम किया है.
5/10
प्रणाली की खूबसूरती की बात करें तो वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेज से कम नहीं.
प्रणाली की खूबसूरती की बात करें तो वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेज से कम नहीं.
6/10
अपनी मासूमियत और चुलबुले अंदाज से वो लाखों फैंस के दिलों पर राज करती हैं.
अपनी मासूमियत और चुलबुले अंदाज से वो लाखों फैंस के दिलों पर राज करती हैं.
7/10
इस तस्वीर में प्रणाली ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहीं हैं. उनका ये कॉन्फिडेंट पोज उन्हें और भी ग्लैमरस बना रहा है.
इस तस्वीर में प्रणाली ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहीं हैं. उनका ये कॉन्फिडेंट पोज उन्हें और भी ग्लैमरस बना रहा है.
8/10
इस तस्वीर में प्रणाली पेस्टल कलर के लहंगे में बेहद हसीन दिख रही हैं. उन्होंने सिंपल इयरिंग्स कैरी किए है साथ ही कर्ली हेयर्स रखे हैं, जो उनके लुक को और भी मॉडर्न टच दे रहा है.
इस तस्वीर में प्रणाली पेस्टल कलर के लहंगे में बेहद हसीन दिख रही हैं. उन्होंने सिंपल इयरिंग्स कैरी किए है साथ ही कर्ली हेयर्स रखे हैं, जो उनके लुक को और भी मॉडर्न टच दे रहा है.
9/10
इस तस्वीर में प्रणाली येलो कलर की मिनी ड्रेस में नजर आ रहीं हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयर्स के साथ उनका ये लुक काफी क्लासी और स्टाइलिश लग रहा है.
इस तस्वीर में प्रणाली येलो कलर की मिनी ड्रेस में नजर आ रहीं हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयर्स के साथ उनका ये लुक काफी क्लासी और स्टाइलिश लग रहा है.
10/10
इस तस्वीर में प्रणाली व्हाइट कलर क्रॉप टॉप और पेंट पहना है साथ ही उन्होंने ब्लेजर कैरी किया है जिससे उनका लुक और भी क्लासी नजर आ रहा है. मिनिमल मेकअप और खुले बालों में प्रणाली बेहद सुंदर लग रही हैं.
इस तस्वीर में प्रणाली व्हाइट कलर क्रॉप टॉप और पेंट पहना है साथ ही उन्होंने ब्लेजर कैरी किया है जिससे उनका लुक और भी क्लासी नजर आ रहा है. मिनिमल मेकअप और खुले बालों में प्रणाली बेहद सुंदर लग रही हैं.
Published at : 28 Sep 2025 02:55 PM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Pranali Rathod

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
स्पोर्ट्स
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Bihar Elections 2025: 2025 चुनाव में कुछ कर पाएगी कांग्रेस या फिर होगा 2020 वाला हाल? | ABPLIVE
I Love Mohammad Controversy: CM Yogi की 'डेंटिंग पेंटिंग' चेतावनी, Kanpur में 26 पर FIR
Navika Sagar Parikrama: Indian Navy की 'नारी शक्ति' का कमाल, 238 दिन में पूरी की Sagar Parikrama!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
स्पोर्ट्स
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
इंडिया
TVK Rally Stampede: करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
हेल्थ
PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण
PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण
यूटिलिटी
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget