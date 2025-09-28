एक्सप्लोरर
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
Pranali Rathod 10 Photos: टीवी की नायरा की ऑनस्क्रीन बेटी यानी प्रणाली राठौर एक्टिंग के साथ- साथ अपनी खूबसूरती से भी सबको हैरान कर देती है. आइए, देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.
टीवी की नायरा की ऑनस्क्रीन बेटी प्रणाली राठौर की खूबसूरती और स्टाइल सबको हैरान कर देती है. अपनी मासूमियत और चुलबुले अंदाज के साथ, प्रणाली ने टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. हर तस्वीर में उनका ग्लैमर और पोज़ देखकर लगता है कि ये कई बड़ी एक्ट्रेस को भी टक्कर दे सकती हैं. आइए, देखें उनकी 10 शानदार तस्वीरें, जो उनकी खासियत और फैशन सेंस को बखूबी दिखाती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 28 Sep 2025 02:55 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
