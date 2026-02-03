एक्सप्लोरर
'ऐसी तो नहीं हो जाऊंगी..' नाइजीरियन रैपर की रंगत पर नस्लवादी कॉमेंट कर बुरी फंसी सपना चौधरी
हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. इस बार भी कुछ ऐसा ही है.
बिग बॉस के बाद एक बार फिर से सपना चौधरी को नए रिएलिटी शो में देखा जा रहा है, जिसका नाम द 50 है. इस शो में भी सपना अपने विवादित बयान की वजह से बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही हैं.
Published at : 03 Feb 2026 07:12 PM (IST)
