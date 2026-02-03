हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'ऐसी तो नहीं हो जाऊंगी..' नाइजीरियन रैपर की रंगत पर नस्लवादी कॉमेंट कर बुरी फंसी सपना चौधरी

'ऐसी तो नहीं हो जाऊंगी..' नाइजीरियन रैपर की रंगत पर नस्लवादी कॉमेंट कर बुरी फंसी सपना चौधरी

हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. इस बार भी कुछ ऐसा ही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Feb 2026 07:12 PM (IST)
हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. इस बार भी कुछ ऐसा ही है.

बिग बॉस के बाद एक बार फिर से सपना चौधरी को नए रिएलिटी शो में देखा जा रहा है, जिसका नाम द 50 है. इस शो में भी सपना अपने विवादित बयान की वजह से बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही हैं.

1/7
रिएलिटी शो द 50 का हाल ही में प्रीमियर हुआ है. इस शो में 50 कंटेस्टेंट धमाल मचाते हुए दिख रहे हैं, जिनमें से एक सपना चौधरी भी हैं.
रिएलिटी शो द 50 का हाल ही में प्रीमियर हुआ है. इस शो में 50 कंटेस्टेंट धमाल मचाते हुए दिख रहे हैं, जिनमें से एक सपना चौधरी भी हैं.
2/7
सपना चौधरी इस शो में पहले ही दिन से फ्रंट फुट पर गेम खेलती हुई नजर आ रही हैं. वो हर किसी से बेबाक होकर पंगे ले रही हैं.
सपना चौधरी इस शो में पहले ही दिन से फ्रंट फुट पर गेम खेलती हुई नजर आ रही हैं. वो हर किसी से बेबाक होकर पंगे ले रही हैं.
Published at : 03 Feb 2026 07:12 PM (IST)
Karan Patel Sapna Choudhary The 50

टेलीविजन फोटो गैलरी

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
India US Trade Deal: वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
महाराष्ट्र
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, 'ये लोग...'
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, क्या कहा?
क्रिकेट
पद्म श्री मिलने पर इमोशनल हुए रोहित शर्मा, बोले- देश के लिए ट्रॉफी जीतने की कोशिश जारी रहेगी
पद्म श्री मिलने पर इमोशनल हुए रोहित शर्मा, बोले- देश के लिए ट्रॉफी जीतने की कोशिश जारी रहेगी
बॉलीवुड
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
