आर माधवन से धनुष तक, एक्टिंग ही नहीं, स्विमिंग में भी उस्ताद हैं साउथ के ये सितारे

फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं, जो सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि कई चीजों में महारत हासिल कर चुके हैं. खासकर अपनी फिटनेस और एक्सरसाइज की वजह से भी खूब सुर्खियों में रहते हैं. 40-50 की उम्र पार करने के बावजूद उनकी फिटनेस फैंस को इंस्पायर करती हैं. इसी बीच आज हम आपको बताएंगे साउथ के उन स्टार्स के बारे में, जो शानदार कलाकार तो है ही, साथ ही बेहतरीन स्विमर भी हैं.

आर माधवन

आर माधवन बॉलीवुड और साउथ के शानदार कलाकारों में से एक हैं. उन्होंने कई ऐसी फिल्में की है, जो फैंस के दिलों में बस चुकी हैं. हाल ही में आई 'धुरंधर' और इसके सीक्वल में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी से फिल्म की सफलता में अहम भूमिका निभाई. हालांकि, वो एक बेहतरीन स्विमर हैं और ये उनके लाइफ का हिस्सा है. उनके बेटे वेदांत माधवन भी स्विमिंग की दुनिया में पहचान बना चुके है और स्टेट लेवल कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर माधवन अपने फ्री टाइम में उन्हें स्विमिंग की ट्रेनिंग देते हैं.

लक्ष्मी मंचू

तेलुगु एक्ट्रेस लक्ष्मी मंचू भी एक शानदार स्विमर हैं. उन्होंने 2017 में स्विमिंग से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था की हॉलीवुड फिल्म 'बासमती ब्लूज' की शूटिंग के समय केरल के अलप्पुझा झील में उनकी नाव पलट गई और वो पानी में गिर गई थीं. इसके बाद उन्हें करीब 1 किलोमीटर तक तैरना पड़ा. स्विमिंग आने की वजह से ही वो तैर पाईं और अपनी जान बचा पाईं.

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राम चरण

साउथ सुपरस्टार रामचरण भी स्विमिंग और स्कूबा डाइविंग में माहिर हैं. एचटी में छपी रिपोर्ट के अनुसार, प्रोफेशनल अंडरवॉटर फोटोग्राफर सुमेर वर्मा ने बताया था कि फिल्म अंडरवॉटर के समय उन्हें स्कूबा डाइविंग बहुत अच्छे से आती थीं.

धनुष

धनुष भी एक्टर के साथ एक बेहतरीन स्विमर है. फिल्म 'मरियन' की शूटिंग के समय भी समुद्र के अंदर वाले सीन उन्होंने खुद किए थे. बस कुछ सीन को स्विमिंग पूल में फिल्माया गया था. फिल्म में धनुष ने रामेश्वरम और अंडमान जैसे जगहों पर भी पानी में शूटिंग की थी.

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