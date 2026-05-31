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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'मिनी हार्ट अटैक दे दिया' बॉक्स में बंद कर जिंदा छिपकली कर दी गिफ्ट, खुलते ही मचा हाहाकार

Video: 'मिनी हार्ट अटैक दे दिया' बॉक्स में बंद कर जिंदा छिपकली कर दी गिफ्ट, खुलते ही मचा हाहाकार

बर्थडे पार्टी में दोस्तों ने गिफ्ट बॉक्स में छिपकली रखकर ऐसा प्रैंक किया कि खुशी का माहौल अचानक हड़कंप में बदल गया. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे मजेदार बता रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 31 May 2026 02:48 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग एक साथ दो रिएक्शन दे रहे हैं. पहले डर से उछल पड़ना और फिर हंसते-हंसते पेट पकड़ लेना. बर्थडे पार्टी का ये वीडियो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा, जहां ‘सरप्राइज गिफ्ट’ देने के नाम पर ऐसा कांड हो गया कि कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल हंसी से ज्यादा दहशत में बदल गया. दोस्तों की शरारत ने यहां ऐसा ट्विस्ट लिया कि खुशी का पल सीधे “मिनी हार्ट अटैक” में बदल गया.

जब गिफ्ट बॉक्स बना डर का बॉक्स

दरअसल, वीडियो में कुछ लड़के घर के बाहर दीवार पर चिपकी एक छिपकली को पकड़ लेते हैं. इसके बाद वो उसे बड़े प्यार से एक गिफ्ट बॉक्स में पैक कर देते हैं. प्लान बिल्कुल फिल्मी था, बर्थडे पार्टी में जाकर इसे सरप्राइज गिफ्ट के रूप में देना. लड़कों को शायद अंदाजा नहीं था कि उनका ये मजाक इतना खतरनाक हो जाएगा.

 
 
 
 
 
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केक कटिंग के बाद मचा हड़कंप

जैसे ही बर्थडे गर्ल केक काटती है, उसे यह गिफ्ट बॉक्स दिया जाता है. वह खुशी-खुशी बॉक्स खोलती है, लेकिन अगले ही सेकंड जो होता है, उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है. जैसे ही बॉक्स खुलता है, उसमें से छिपकली निकलती है और लड़की जोर से उछल पड़ती है. वहां मौजूद बाकी लड़कियां भी डर के मारे इधर-उधर भागने लगती हैं. कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल चीख-पुकार में बदल जाता है.

फिर शुरू हुआ हंसी का तूफान

हालांकि कुछ देर बाद जब सबको समझ आता है कि यह सिर्फ मजाक था, तो माहौल बदल जाता है. जो लोग पहले डर से चीख रहे थे, वही अब जोर-जोर से हंसने लगते हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि लड़के अपनी ‘शरारत’ पर खूब ठहाके लगा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर बोले लोग- ये तो खतरनाक मजाक है

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने मजेदार और चुटीले कमेंट्स की बाढ़ लगा दी. एक यूजर ने लिखा, “गिफ्ट नहीं, सीधे दिल का टेस्ट ले लिया.” दूसरे ने कहा, “ऐसे दोस्तों से तो दूर ही रहना बेहतर है.” वहीं कई लोगों ने इसे “मिनी हार्ट अटैक गिफ्ट” बता दिया. कुछ यूजर्स ने चेतावनी भी दी कि ऐसे मजाक कभी-कभी भारी पड़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

Published at : 31 May 2026 02:48 PM (IST)
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