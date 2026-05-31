Kalyan Banerjee Attack: 'लोकतंत्र की हत्या कर रही BJP', बंगाल में कल्याण बनर्जी पर हुए अटैक पर आया ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
WB Politics: ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमलों को लेकर BJP पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि BJP लोकतंत्र की हत्या कर रही है.
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं पर हुए कथित हमलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि TMC के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर प्लान के तहत हमला किया गया था. ममता बनर्जी ने रविवार (31 मई 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि BJP समर्थकों ने कल लोकसभा के फ्लोर लीडर अभिषेक बनर्जी पर बेरहमी से हमला किया और उन्हें लिंच करने की कोशिश की. इस घटना से जुड़े डरावने वीडियो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं. उन्होंने आगे कहा कि आज कल्याण बनर्जी भी BJP के योजनाबद्ध हमले का शिकार हुए. BJP लोकतंत्र की हत्या कर रही है.
Yesterday, BJP supporters brutally attacked and lynched @AITCofficial Lok Sabha Floor Leader @abhishekaitc. The terrifying videos are in the public domain.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 31, 2026
Today, our Chief Whip in Lok Sabha, @KBanerjee_AITC was also a victim of a planned BJP attack.
BJP murdering democracy. https://t.co/HF1dmQIZSX
दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में शनिवार (30 मई 2026) को TMC के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था. इस दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और कथित तौर पर धक्का-मुक्की तथा हमला किए जाने के आरोप लगे. घटना के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भी ले जाया गया था. इसके बाद रविवार (31 मई 2026) को हुगली जिले के चंदिताला क्षेत्र में TMC सांसद कल्याण बनर्जी के साथ भी हंगामे की खबर सामने आई. बताया गया कि शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जा रहे कल्याण बनर्जी को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, काले झंडे दिखाए और विरोध प्रदर्शन किया. घटना के दौरान उनके साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की भी हुई.
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Source: IOCL