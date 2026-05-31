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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस विदेशी अनाज की खेती से मालामाल हो सकते हैं किसान, बाजार में बढ़ रही है डिमांड

इस विदेशी अनाज की खेती से मालामाल हो सकते हैं किसान, बाजार में बढ़ रही है डिमांड

Quinoa Farming: मार्केट में सुपरफूड किनोवा की डिमांड बहुत हाई है. कम लागत और कम पानी और कम मेहनत में तैयार होने वाली यह विदेशी फसल पारंपरिक खेती के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा देती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 31 May 2026 02:12 PM (IST)
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Quinoa Farming: आज के मार्केट में हेल्थ और फिटनेस को लेकर लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं. इसी वजह से एक विदेशी अनाज की डिमांड इंटरनेशनल और लोकल मार्केट में अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है. इस जादुई अनाज का नाम है किनोवा. अपनी जबरदस्त न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण इसे सुपर मदर ग्रेन भी कहा जाता है. पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, धान और सरसों के मुकाबले इसकी खेती किसानों के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो रही है. 

खास बात यह है कि किनोवा की खेती में लागत बहुत कम आती है और यह कम समय में तैयार होकर बंपर मुनाफा देती है. अगर हमारे देश के किसान भाई लीक से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो किनोवा की एडवांस फार्मिंग उनके लिए अमीर बनने का सबसे बेस्ट शॉर्टकट बन सकती है.

क्या है किनोवा? 

मूल रूप से अमेरिका की एंडीज पहाड़ियों पर उगने वाला किनोवा दिखने में भले ही हमारे देश के बथुआ कुल का पौधा लगता है. लेकिन यह उससे काफी अलग है. जहां बथुआ की पत्तियों का इस्तेमाल होता है वहीं किनोवा के बीजों को बिल्कुल गेहूं और धान की तरह यूज किया जाता है. इसे एक कूट अनाज माना जाता है जो न्यूट्रिशन का पावरहाउस है. 

क्यों है इसकी इतनी डिमांड?

इसके छोटे-छोटे बीजों के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं. आजकल के दौर में डॉक्टरों से लेकर डाइटिशियन तक हर कोई फिट रहने के लिए इसे खाने की सलाह दे रहा है. खासतौर पर बड़े शहरों और अमीर लोगों के बीच इस सुपरफूड का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है जिससे इसकी कीमतें मार्केट में बहुत हाई रहती हैं.

यह भी पढ़ें: अपने खेत में कैसे कर सकते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग, एक ही खेत में होती हैं चार-चार फसलें

खेती करने का सही तरीका 

इस विदेशी फसल की खेती का तरीका हमारे यहां के पारंपरिक तौर-तरीकों से थोड़ा अलग है. इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए भुरभुरी मिट्टी और 18 से 24 डिग्री सेल्सियस का बढ़िया तापमान सबसे बेस्ट माना जाता है. खेत तैयार करते समय मिट्टी की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना पड़ता है ताकि बीजों का अंकुरण सही से हो सके. इसकी फसल में लाल, हरे और बैंगनी रंग के पौधे आपके पूरे खेत को शानदार लुक देते हैं. 

इतनी होती है कमाई

किनोवा की सबसे अच्छी बात यह है कि यह कम पानी और कम देखरेख में भी बहुत बेहतरीन पैदावार दे देती है. इंटरनेशनल मार्केट में भारी डिमांड होने के कारण इसकी फसल बहुत महंगे दामों पर बिकती है जिससे किसानों को अपनी लागत के मुकाबले कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 31 May 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Quinoa Farming News
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