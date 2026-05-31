दिल्ली के शालीमार बाग में अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर, छावनी में तब्दील हुआ इलाका

नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शालीमार बाग (Shalimar Bagh) इलाके में रविवार (31 मई) अलसुबह बड़ी डिमोलिशन (बुलडोजर) कार्रवाई शुरू हो गई है. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही करीब 157 अवैध इमारतों को ढहाने का काम सुबह 6:30 बजे से ही जारी है. कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए इलाके को तड़के 4 बजे से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया था. मौके पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, PWD और MCD की टीमें तैनात हैं.

क्यों हो रही है डिमोलिशन की यह कार्रवाई?

सड़क चौड़ीकरण: यह सड़क आउटर रिंग रोड से आजादपुर मंडी की तरफ आती है. प्रशासन इस मार्ग को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से आजादपुर मंडी से सीधे जोड़ रहा है, जिसके लिए सड़क को चौड़ा किया जाना जरूरी है.

हाईकोर्ट का आदेश: प्रभावित मकान मालिकों को पहले ही नोटिस देकर 30 मई तक मकान खाली करने को कहा गया था. लोग राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली.

न्यायालय का सख्त रुख: हाईकोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि सड़क चौड़ीकरण का काम किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए.

छावनी में बदला शालीमार बाग, ड्रोन से निगरानी

डिमोलिशन से पहले कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार (30 मई) शाम को ही पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया था. रविवार सुबह 4 बजे से ही पुलिस की बूटों की आवाज से गलियां गूंजने लगीं. ढाई घंटे की तैयारी के बाद सुबह 6:30 बजे से PWD और MCD की जेसीबी (JCB) मशीनों ने अवैध निर्माणों पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया. गली-गली में पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं और सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है. मौके पर आपातकालीन स्थिति के लिए CATs एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीमें भी मौजूद हैं.

बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में चल रहा अभियान

इस महा-डिमोलिशन ड्राइव की अगुवाई नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की डीसीपी (DCP) आकांक्षा यादव और अतिरिक्त डीसीपी (Addl DCP) सिकंदर सिंह कर रहे हैं. साथ ही डीएम (सेंट्रल नॉर्थ) शैलेन्द्र सिंह परिहार, एसीपी स्तर के अधिकारी, स्थानीय एसएचओ, PWD के इंजीनियर और MCD की टीम भी मौके पर मौजूद है. PWD के अधिकारी नक्शे के हिसाब से इमारतों को ढहाने की कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं MCD की टीम मलबा हटाने में जुटी है.

सामान समेटते और रोते-बिलखते दिखे लोग

कार्रवाई से पहले शनिवार (30 मई) दिनभर शालीमार बाग गांव में अफरा-तफरी का माहौल रहा. 30 मई की डेडलाइन खत्म होने और कोर्ट से राहत न मिलने के बाद लोग अपने घरों से टीवी, फ्रिज, फर्नीचर और बच्चों की किताबें समेटते नजर आए. 30-40 साल से यहां रह रहे कई परिवार रोते-बिलखते अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर हुए. स्थानीय लोगों का दर्द है कि प्रशासन ने उन्हें नोटिस तो दिया, लेकिन उनके पुनर्वास का कोई इंतजाम नहीं किया गया.

"पूरी जिंदगी की कमाई एक झटके में उजड़ गई, अब कहां जाएंगे?" यह सवाल हर बेघर होते परिवार की जुबान पर है.

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