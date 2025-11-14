हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनतेजस्वी प्रकाश बनीं 'बिजनेसवुमन', बताया-एक्टिंग से अच्छी कमाई करने के बाद भी क्यों खोला सैलून

तेजस्वी प्रकाश बनीं 'बिजनेसवुमन', बताया-एक्टिंग से अच्छी कमाई करने के बाद भी क्यों खोला सैलून

तेजस्वी प्रकाश टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं और आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 01:00 PM (IST)
तेजस्वी प्रकाश टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं और आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

तेजस्वी प्रकाश हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में पहुंची थीं, जहां उन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने सैलून क्यों खोला.

1/7
तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में सैलून ओपन किया है. बिजनेसवुमन बनकर एक्ट्रेस काफी खुश हैं. अब उन्होंने बताया कि सैलून खोलने के पीछे उनका मोटिव क्या था.
तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में सैलून ओपन किया है. बिजनेसवुमन बनकर एक्ट्रेस काफी खुश हैं. अब उन्होंने बताया कि सैलून खोलने के पीछे उनका मोटिव क्या था.
2/7
भारती ने तेजस्वी से पूछा कि टीवी और फिल्में करते-करते बिजनेसवुमन कैसे बन गईं. एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें करनी पसंद होती है.
भारती ने तेजस्वी से पूछा कि टीवी और फिल्में करते-करते बिजनेसवुमन कैसे बन गईं. एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें करनी पसंद होती है.
3/7
लेकिन, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको पसंद है वो भी आपको पसंद करे. मतलब मेरे काम ने तो मुझे पसंद किया है.
लेकिन, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको पसंद है वो भी आपको पसंद करे. मतलब मेरे काम ने तो मुझे पसंद किया है.
4/7
तभी आज मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत करती हूं अच्छा खासा चल रहा है. लेकिन, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हो.
तभी आज मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत करती हूं अच्छा खासा चल रहा है. लेकिन, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हो.
5/7
तेजस्वी ने कहा कि जब आप हिम्मत करते हो कुछ अलग चीज करने की, कुछ नई चीज करने की तो भगवान हमेशा साथ दे ही देता है.
तेजस्वी ने कहा कि जब आप हिम्मत करते हो कुछ अलग चीज करने की, कुछ नई चीज करने की तो भगवान हमेशा साथ दे ही देता है.
6/7
अब मैं एक नई जर्नी पर निकली हूं, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बिजनेस है इंवेस्ट करने के लिए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है.
अब मैं एक नई जर्नी पर निकली हूं, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बिजनेस है इंवेस्ट करने के लिए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है.
7/7
एक्ट्रेस ने कहा कि सबका सपोर्ट मिल रहा है जो बहुत जरूरी होता है, आशीर्वाद है जो कुछ भी करने के लिए जरूरी होता है.
एक्ट्रेस ने कहा कि सबका सपोर्ट मिल रहा है जो बहुत जरूरी होता है, आशीर्वाद है जो कुछ भी करने के लिए जरूरी होता है.
Published at : 14 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Tejasswi Prakash

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Live: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : नतीजे देख खुशी से झूम उठे Muslim ! । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Bihar Election 2025 Result: बहुमत का आंकड़ा पार करते Jalebi खाने लगे Jitan Ram Manjhi । Nitish
Bihar Election 2025 Result: ताजा आंकड़ों के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न की तस्वीरें | NDA | Nitish
Bihar Election 2025 Result: बिहार में Congress के स्ट्राइक रेट ने चौंकाया । Nitish । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Result: फ्रेंडली फाइट वाली 11 सीट में 9 पर एनडीए आगे । NDA । Mahagathbandhan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Live: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
हेल्थ
Bihar Election Results Stress: बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget