एक्सप्लोरर
'क्योंकि सास भी..' की तुलसी की सौतन की 10 तस्वीरें, एक्ट्रेस हर एक लुक से काटती हैं बवाल
Barkha Bisht 10 Photos: शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 कि तुलसी आए दिन चर्चा में रहती हैं, लेकिन उनकी सौतन भी किसी मामले में कम नहीं हैं. रियल लाइफ में वो बेहद ही स्टाइलिश हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.
टीवी का पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. शो के हर एक किरदार की जमकर तारीफ होती रहती है. वहीं आज हम स्मृति ईरानी यानी तुसली की सौतन की बात कर रहे हैं. एक्ट्रेस आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं. इस खास मौके पर आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
Published at : 28 Dec 2025 03:24 PM (IST)
टेलीविजन
8 Photos
ग्रीन लॉन्ग गाउन में दिखा श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक, ग्लिटरिंग नेकलेस ने लूटी लाइमलाइट
टेलीविजन
10 Photos
जापान में पति संग मजे कर रही हैं लाफ्टर शेफ 2 फेम रुबीना दिलैक, लुक देख हो रही तारीफें
टेलीविजन
7 Photos
टूटे रिश्ते का दर्द नहीं भूला पाईं 'अंगूरी भाभी', अब दूसरी शादी के पीछे पड़ा परिवार
टेलीविजन
7 Photos
चटक हरे गाउन में श्वेता तिवारी ने बिखेरा रॉयल एलिगेंस, क्रिसमस पर शेयर कीं मदहोश कर देने वाली तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
राजस्थान
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion