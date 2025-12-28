हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'क्योंकि सास भी..' की तुलसी की सौतन की 10 तस्वीरें, एक्ट्रेस हर एक लुक से काटती हैं बवाल

Barkha Bisht 10 Photos: शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 कि तुलसी आए दिन चर्चा में रहती हैं, लेकिन उनकी सौतन भी किसी मामले में कम नहीं हैं. रियल लाइफ में वो बेहद ही स्टाइलिश हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Dec 2025 03:24 PM (IST)
टीवी का पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. शो के हर एक किरदार की जमकर तारीफ होती रहती है. वहीं आज हम स्मृति ईरानी यानी तुसली की सौतन की बात कर रहे हैं. एक्ट्रेस आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं. इस खास मौके पर आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी की सौतन का किरदार बरखा बिष्ट निभा रही हैं.
शो वो नोयना के किरदार में नजर आ रही हैं और उनके काम की भी खूब तारीफ हो रही है.
Published at : 28 Dec 2025 03:24 PM (IST)
