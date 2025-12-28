हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमल्टी कलर साड़ी में खूब जचीं टीवी की 'अनुपमा', तस्वीरें देख फैंस ने भी कह दिया- 'अति सुंदर'

मल्टी कलर साड़ी में खूब जचीं टीवी की 'अनुपमा', तस्वीरें देख फैंस ने भी कह दिया- 'अति सुंदर'

Rupali Ganguly New Post: टीवी इंडस्ट्री की क्वीन हैं रूपाली गांगुली. सोशल मीडिया पर भी उनके खूब चर्चे होते हैं. अब एक्ट्रेस ने साड़ी में अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Dec 2025 06:49 PM (IST)
Rupali Ganguly New Post: टीवी इंडस्ट्री की क्वीन हैं रूपाली गांगुली. सोशल मीडिया पर भी उनके खूब चर्चे होते हैं. अब एक्ट्रेस ने साड़ी में अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

रूपाली गांगुली हर बार ही अपनी हसीन अदाओं से सबका दिल चुरा ले जाती हैं. अब मल्टीकलर साड़ी में एक्ट्रेस के अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. हर एक पिक्चर आपका दिल चुरा लेगा. यहां देखिए उनका स्टाइलिश लुक.

1/7
रूपाली गांगुली का 48 की उम्र में भी ग्लैमर बरकरार है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस अक्सर ही अपने हुस्न के जलवे बिखेरती रहती हैं और फैंस को भी उनकी ये अदाएं बहुत पसंद हैं.
रूपाली गांगुली का 48 की उम्र में भी ग्लैमर बरकरार है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस अक्सर ही अपने हुस्न के जलवे बिखेरती रहती हैं और फैंस को भी उनकी ये अदाएं बहुत पसंद हैं.
2/7
अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. हेवी डिजाइनर मल्टी कलर साड़ी पहन रूपाली गांगुली बला की हसीन लग रही हैं.
अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. हेवी डिजाइनर मल्टी कलर साड़ी पहन रूपाली गांगुली बला की हसीन लग रही हैं.
Published at : 28 Dec 2025 06:49 PM (IST)
Tags :
Anupamaa Rupali Ganguly

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन दागे', पाकिस्तान के डिप्टी PM का बड़ा कबूलनामा- ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ नूर खान एयरबेस
'36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन', इशाक डार का कबूलनामा- ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: धर्मांतरण रोकने के लिए करें AI का करें इस्तेमाल, पुलिस को CM योगी के निर्देश
यूपी: धर्मांतरण रोकने के लिए करें AI का करें इस्तेमाल, पुलिस को CM योगी के निर्देश
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
थलापति विजय ने एक्टिंग करियर को कहा अलविदा, बोले- 'आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Digvijaya Singh के पक्ष में JDU की एंट्री, Congress को दी सीख! | JDU | CWC Meeting | Bihar
Digvijay Singh Post: Congress-SP के बीच टेंशन की वजह बन सकती है ये... Anurag Bhadouria ने बता दिया!
'Digvijaya Singh के कारण...Anti हिंदू...' राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने खोला काला चिठ्ठा!
Digvijay Singh Post: दिग्विजय का बयान, कांग्रेस में गरमाया BJP-RSS मुद्दा? | Breaking | Rahul Gandhi
Digvijay Singh Post: दिग्विजय ने पुकारा, राहुल समझेंगे इशारा? | Breaking | Rahul Gandhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन दागे', पाकिस्तान के डिप्टी PM का बड़ा कबूलनामा- ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ नूर खान एयरबेस
'36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन', इशाक डार का कबूलनामा- ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: धर्मांतरण रोकने के लिए करें AI का करें इस्तेमाल, पुलिस को CM योगी के निर्देश
यूपी: धर्मांतरण रोकने के लिए करें AI का करें इस्तेमाल, पुलिस को CM योगी के निर्देश
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
थलापति विजय ने एक्टिंग करियर को कहा अलविदा, बोले- 'आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
बॉलीवुड
2026 होगा हॉलीवुड फिल्मों के फैंस के लिए बेहद खास, स्पाइडर-मैन भी आ रहा है और 'जुमांजी' भी
2026 होगा हॉलीवुड फिल्मों के फैंस के लिए बेहद खास, स्पाइडर-मैन भी आ रहा है और 'जुमांजी' भी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
ट्रेंडिंग
ताऊ तेरी छोरी की उम्र की हूं... बदतमीजी कर रहे काका को प्रांजल दहिया ने लताड़ा, वायरल हो गया वीडियो
ताऊ तेरी छोरी की उम्र की हूं... बदतमीजी कर रहे काका को प्रांजल दहिया ने लताड़ा, वायरल हो गया वीडियो
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget