मल्टी कलर साड़ी में खूब जचीं टीवी की 'अनुपमा', तस्वीरें देख फैंस ने भी कह दिया- 'अति सुंदर'
Rupali Ganguly New Post: टीवी इंडस्ट्री की क्वीन हैं रूपाली गांगुली. सोशल मीडिया पर भी उनके खूब चर्चे होते हैं. अब एक्ट्रेस ने साड़ी में अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
रूपाली गांगुली हर बार ही अपनी हसीन अदाओं से सबका दिल चुरा ले जाती हैं. अब मल्टीकलर साड़ी में एक्ट्रेस के अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. हर एक पिक्चर आपका दिल चुरा लेगा. यहां देखिए उनका स्टाइलिश लुक.
Published at : 28 Dec 2025 06:49 PM (IST)
Tags :Anupamaa Rupali Ganguly
