'मैं तो 60 रुपये में..' गरीबी में गुजरा भारती सिंह का बचपन, अपने दम पर बच्चों को दे रही हैं लग्जरी लाइफ, अब जाहिर की खुशी
भारती सिंह ने हाल ही में अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है. कॉमेडियन लगातार अपने व्लॉग के जरिए डिलीवरी के बाद से पूरे अपडेट देती हुई नजर आ रही हैं. इस दौरान वो कई बातें भी शेयर कर रही हैं.
भारती सिंह आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की है. क्योंकि, कॉमेडियन का बचपन आर्थिक तंगी और तकलीफों से भरी रही थी.
Published at : 27 Dec 2025 10:12 AM (IST)
