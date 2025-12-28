एक्सप्लोरर
जापान में पति संग मजे कर रही हैं लाफ्टर शेफ 2 फेम रुबीना दिलैक, लुक देख हो रही तारीफें
Rubina Dilaik Japan Trip: रुबीना दिलैक अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ जापान की यात्रा का भरपूर आनंद ले रही हैं. उन्होंने अपनी ट्रिप की कुछ खूबसूरत तस्वीरें और पल सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं.
टीवी की फेमस एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों अपने हसबैंड अभिनव शुक्ला के साथ जापान में मजे कर रही हैं. उन्होंने अपनी ट्रिप की कुछ खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिसमें वो जापान की खूबसूरत जगहों और लोकल कल्चर का एन्जॉय करती दिख रही हैं.
Published at : 28 Dec 2025 02:47 PM (IST)
