'अकेले ही अपनी लड़ाईयां..' टूटे रिश्ते का दर्द नहीं भूला पाईं 'अंगूरी भाभी', अब दूसरी शादी के पीछे पड़ा परिवार
भाबीजी घर पर हैं में अंगूरी भाभी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शुभांगी अत्रे किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.
शुभांगी अत्रे इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. क्योंकि, उन्होंने हाल ही में भाबीजी घर पर हैं शो को अलविदा कहा है. वहीं, दूसरी शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया है.
Published at : 27 Dec 2025 09:40 AM (IST)
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion