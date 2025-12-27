एक्सप्लोरर
इस बड़ी वजह से अब तक 'बिग बॉस' का हिस्सा नहीं बन पाए मिस्टर फैजू, 20वें सीजन में मारेंगे धमाकेदार एंट्री!
मिस्टर फैजू के नाम से पॉपुलैरिटी बटोरने वाले फैजल शेख किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की वजह से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. कभी सड़कों पर कपड़े बेचते थे.
मिस्टर फैजू की गिनती देश के टॉप इन्फ्लुएंसर्स में होती है. अब तो वो रिएलिटी शो स्टार भी बन चुके हैं. सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया में उन्हें काफी पसंद किया गया था. लेकिन, बिग बॉस का अभी तक हिस्सा नहीं बन पाए हैं.
