ग्रीन लॉन्ग गाउन में दिखा श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक, ग्लिटरिंग नेकलेस ने लूटी लाइमलाइट
टीवी और सोशल मीडिया की पॉपुलर ऐक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हाल ही में ग्रीन कलर की लॉन्ग गाउन में अपनी स्टाइलिश और एलीगेंट फोटो शेयर की हैं. जो तेजी से वायरल हो रही है.
टीवी इंडस्ट्री की फेमस ऐक्ट्रेस श्वेता तिवारी हमेशा अपने स्टाइल और एक्टिंग दोनों के लिए चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत फोटो शेयर की जिसमें उनका ग्रेसफुल और ग्लैमरस लुक फैंस का ध्यान खींच रहा है. इस फोटो में श्वेता का एलीगेंट ग्रीन गाउन, सॉफ्ट वेवी हेयर और नैचुरल मेकअप उनके लुक को परफेक्टली हाईलाइट कर रहे हैं.
1/8
2/8
Published at : 28 Dec 2025 02:48 PM (IST)
8 Photos
