हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'मैं उस वक्त को बहुत..' 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में होगी सोनू की वापसी? खुद कही ये बात

'मैं उस वक्त को बहुत..' 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में होगी सोनू की वापसी? खुद कही ये बात

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में सोनू की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली झील मेहता किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. झील आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Jan 2026 12:46 PM (IST)
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में सोनू की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली झील मेहता किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. झील आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है.

झील मेहता ने काफी पहले ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ दिया था. लेकिन, आज भी उनके फैंस उन्हें काफी मिस करते हैं और उनकी वापसी का इंतजार करते हैं.

1/7
झील मेहता ने हाल ही में आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा था. ऐसे में एक फैन ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें फिर से सोनू का रोल ऑफर होगा तो शो में वापसी करेंगी.
झील मेहता ने हाल ही में आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा था. ऐसे में एक फैन ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें फिर से सोनू का रोल ऑफर होगा तो शो में वापसी करेंगी.
2/7
इस सवाल पर झील मेहता ने अपना इमोशनल रिएक्शन दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी वापसी नहीं करूंगी.
इस सवाल पर झील मेहता ने अपना इमोशनल रिएक्शन दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी वापसी नहीं करूंगी.
Published at : 23 Jan 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Jheel Mehta Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इनविटेशन मिला फिर 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए भारत ने क्यों नहीं भरी हामी, ये रहीं असली वजहें
इनविटेशन मिला फिर 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए भारत ने क्यों नहीं भरी हामी, ये रहीं असली वजहें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
विश्व
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Haryana के Gurugram में बेकाबू रफ्तार का कहर, डिवाइडर तोड़कर कैब को मारी टक्कर | Crime News | abp
Hisar के पर्वतारोही ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड | Haryana | Rohtash Khileri | Mount Elbrus |Jiya Sharma
Jammu-Kashmir के उरी में जंगलों में आग का तांडव, सूखे की वजह से धधकते दिखे जंगल | Fire News
Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इनविटेशन मिला फिर 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए भारत ने क्यों नहीं भरी हामी, ये रहीं असली वजहें
इनविटेशन मिला फिर 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए भारत ने क्यों नहीं भरी हामी, ये रहीं असली वजहें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
विश्व
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Collection Day 1:'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर? जानें- एक्सपर्ट की राय
'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर?
ट्रेंडिंग
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हेल्थ
Clove Water Benefits: रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
यूटिलिटी
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget