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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के खिलाफ हुमा से भूमि तक ने आवाज की बुलंद, अनुराग कश्यप ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के खिलाफ हुमा से भूमि तक ने आवाज की बुलंद, अनुराग कश्यप ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

Celebs On CJP Protest: बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स सीजेपी प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे रहे हैं. वहीं हुमा से भूमि तक ने पोस्ट कर प्रदर्शनकारी स्टूडेंस्ट पर हुई पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 07:30 AM (IST)
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सोमवार को दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'संसद चलो' विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई की तस्वीरें सामने आने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी से लेकर भूमि पेडनेकर और नंदिता दास सहित स्क्रीनराइटर सुतापा सिकदर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आवाज उठाई है.

प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से हुमा कुरैशी दुखीं
हुमा कुरैशी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "आज की तस्वीरें मेरे ज़हन में लंबे समय तक रहेंगी. शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर इतनी बेरहमी और लाठियों का इस्तेमाल होते देख मुझे बहुत दुख हुआ. इसे निश्चित रूप से ज्यादा सब्र, लोगों की बात सुनने और बातचीत के जरिए संभाला जा सकता था." उन्होंने आगे कहा, "हम भारत के लोगों ने ही इस सरकार को चुना है और आज हम सभी को सवाल पूछने और जवाबदेही की उम्मीद करने की जरूरत है. हम एक बहुत बड़ा और विविधताओं वाला देश हैं. जरूरी नहीं कि हम हर मुद्दे पर सहमत हों, लेकिन हम निश्चित रूप से इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि बल प्रयोग करने से पहले हर नागरिक की बात सम्मान के साथ सुनी जानी चाहिए."

हुमा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "हर उस छात्र और नागरिक का सम्मान है, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मान्यताओं के लिए खड़े होने का फैसला किया, जय हिंद."nekkar (@bhumisatishpednekkar)

 
 
 
 
 
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हिंसा समस्या का समाधान नहीं हो सकती’
इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट में भूमि पेडनेकर ने लिखा, "हिंसा समाधान नहीं है." भूमि ने कहा कि देश का अपने युवाओं के प्रति यह फर्ज है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आंदोलन हिंसक न हो और अपने मकसद से न भटके, उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र बातचीत से ही बनते हैं. भूमि ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की भी मांग की और पेपर लीक, परीक्षा में विफलता, समान अवसर न मिलना, शिक्षकों की कमी और छात्रों पर पड़ने वाले दबाव जैसे मुद्दों को उठाया जिन पर ध्यान देने की जरूरत है.

 

 
 
 
 
 
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उन्होंने हाल के सालों में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति को माना, जिसमें यूनिवर्सिटी और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी भी शामिल है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ा है, उन्हें जवाब मिलना चाहिए.  उन्होंने लिखा, "भले ही मैं विरोध-प्रदर्शन में कही गई हर बात से सहमत न होऊं, लेकिन मेरा पक्का मानना ​​है कि सार्थक बातचीत से ही सुधार की शुरुआत होती है. यह सब हमारे छात्रों के बारे में ही होना चाहिए."

अनुराग कश्यप ने पुलिस पर उठाए सवाल
फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने भी पुलिस कार्रवाई पर अपना रिएक्शन जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक तीखा मैसेज पोस्ट किया. हिंदी में लिखे अपने मैसेज में उन्होंने कहा, "वर्दी पहनने के लिए आत्मा का, आत्मीयता का, सबका सौदा करना पड़ता है. मालूम नहीं था. क्या इस देश में कोई पुलिसवाला है जो खड़ा होकर बोल सके, मैं इस आदेश का पालन नहीं करूंगा क्योंकि यह गलत है?'

 

 
 
 
 
 
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विशाल ददलानी ने भी किया रिएक्ट
विशाल ददलानी ने भी सीजेपी प्रोटेस्ट में पुलिस कार्रवाई पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर हिंदी में पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, " देख लिया? मंदिर में, वोट में, पेपर में चोरी, बच्चे आवाज उठाए तो सीना जोरी, अर्थव्यवस्था से शिक्षण व्यवस्था तक जहां देखों वहां साफ नजर आती है इन जाहिल गुंडो की कमजोरी," 

 

 
 
 
 
 
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इन सेलेब्स ने भी हिंसा के खिलाफ उठाई आवाज
इसी तरह, सोनम बाजवा और पार्वती थिरुवोथु ने भी हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई. सोनम ने निष्पक्षता, पारदर्शिता और सम्मानजनक संवाद की अपील करते हुए उम्मीद जताई कि छात्रों की चिंताओं को सुना जाएगा और उन पर ध्यान दिया जाएगा. पार्वती ने हिंसा के वायरल हो रहे दृश्यों को "बेहद परेशान करने वाला" बताया और ज्यादा मानवीय प्रतिक्रिया की मांग की।

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Published at : 21 Jul 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Anurag Kashyap Bhumi Pednekar Huma Qureshi CJP Protest
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