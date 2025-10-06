हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनTv की 'सोनपरी' की 10 तस्वीरें, 54 की उम्र में 'अनुपमा' और 'तुलसी' से हैं ज्यादा खूबसूरत

टीवी की सोनपरी बन मृणाल कुलकर्णी ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. मृणाल की खूबसूरती और मासूमियत ने बच्चों का तो छोड़िए बड़ों का भी दिल जीत लिया था.आज भी एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 01:15 PM (IST)
मृणाल कुलकर्णी बेशक छोटे पर्दे पर एक्टिव नहीं हैं, लेकिन अभी भी वो एक्टिंग करती हैं.एक्ट्रेस अपने प्रोजेक्ट्स से जुड़े डिटेल्स को इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं.

मृणाल कुलकर्णी जब महज 19 साल की थीं, तभी उन्होंने रुचिर कुलकर्णी के संग शादी कर ली थी. इतना ही नहीं एक्ट्रेस 21 साल की उम्र में मां भी बन गई थीं.
मृणाल कुलकर्णी एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनके पति का एंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है. उनके पति पेशे से लॉयर हैं.अक्सर एक्ट्रेस पति के संग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
मृणाल कुलकर्णी और रुचिर का एक बेटा है, जिसका नाम कपल ने विराजस कुलकर्णी रखा है.एक्ट्रेस का बेटा अब काफी बड़ा हो चुका है.
अपनी मां की तरह ही विराजस भी एक्टर, राइटर और डायरेक्टर हैं. उन्हें 'व्हिक्टोरिया', 'टी एंड टी' और 'इडियट बॉक्स' जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है.
मृणाल के बेटे विराजस की शादी भी हो चुकी है. उन्होंने 2022 में मराठी एक्ट्रेस शिवानी रांगोळे के संग सात फेरे लिए थे.
सबसे मजेदार बात तो ये है कि मृणाल के पिता और मां भी काफी पॉपुलर शख्सियत रहे हैं. एक्ट्रेस के पिता का नाम विजय देव था जो कि राइटर थे.
2019 में मृणाल के पिता का निधन हो गया था.एक्ट्रेस की मां भी राइटर हैं, जिनका नाम वीना दांडेकर है. उनकी एक बहन भी है जिसका नाम मधुरा है.
आपको पता दें मृणाल के सिर्फ माता-पिता ही नहीं बल्कि उनके नाना-नानी भी राइटर थे. इसी वजह से एक्ट्रेस के अंदर भी लेखन और डायरेक्शन के गुण हैं.
मृणाल को 'द कश्मीर फाइल्स', 'आग', 'हमारा दीवाना दिल' से लेकर 'वीर सावरकर' जैसी फिल्मों में काम करते हुए देखा जा चुका है. वहीं, छोटो पर्दे पर भी उन्होंने खूब नाम कमाया है.
एक्टिंग के बाद मृणाल खुद को डायरेक्टर के तौर पर स्थापित करने में लगी हुई हैं. उन्होंने मराठी फिल्म प्रेम मांझो को डायरेक्ट किया था.इतना ही नहीं इस फिल्म को उन्होंने लिखा भी था.
Published at : 06 Oct 2025 01:15 PM (IST)
