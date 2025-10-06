एक्सप्लोरर
Tv की 'सोनपरी' की 10 तस्वीरें, 54 की उम्र में 'अनुपमा' और 'तुलसी' से हैं ज्यादा खूबसूरत
टीवी की सोनपरी बन मृणाल कुलकर्णी ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. मृणाल की खूबसूरती और मासूमियत ने बच्चों का तो छोड़िए बड़ों का भी दिल जीत लिया था.आज भी एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत हैं.
मृणाल कुलकर्णी बेशक छोटे पर्दे पर एक्टिव नहीं हैं, लेकिन अभी भी वो एक्टिंग करती हैं.एक्ट्रेस अपने प्रोजेक्ट्स से जुड़े डिटेल्स को इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं.
Published at : 06 Oct 2025 01:15 PM (IST)
Tags :Son Pari Mrinal Kulkarni
