BCCI Net Worth: भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले दिनों राजनीतिक तनाव बढ़ा है. दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड आमने-सामने हैं और अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने भारत जाएगी या नहीं. इसमें कोई 2 राय नहीं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को बीसीसीआई से पंगा लेना भारी पड़ सकता है. इसका सबसे बड़ा कारण विश्व क्रिकेट में BCCI का प्रभाव होगा. खैर ये विवाद अभी सुलझ नहीं पाया है, उससे पहले जान लीजिए कि भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की नेटवर्थ में कितना अंतर है.

BCCI की नेटवर्थ

बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की नेटवर्थ लगभग 18,700 करोड़ रुपये है. कुछ सप्ताह पूर्व क्रिकबज की सामने आई रिपोर्ट में बताया गया कि बीसीसीआई को 2025-26 वित्तीय वर्ष में कुल 8,963 करोड़ रुपये की कमाई की उम्मीद है.

बीसीसीआई को ICC से रेवेन्यू शेयर मिलता है. इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से भी भारतीय बोर्ड की मोटी कमाई होती है. बीसीसीआई ने 2023-28 तक मीडिया राइट्स वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए हुए हैं. यह डील 5,963 करोड़ रुपये में हुई थी. इसके अलावा स्पॉन्सरशिप और IPL से भी भारतीय बोर्ड की अच्छी खासी कमाई होती है.

BCCI के आगे बहुत गरीब है BCB

दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की नेटवर्थ 458 करोड़ रुपये आंकी गई है. BCCI से इसकी तुलना की जाए तो बांग्लादेश के मुकाबले भारतीय क्रिकेट बोर्ड लगभग 41 गुना अमीर है. एक तरफ जहां बीसीसीआई को आईसीसी की कमाई का 38 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा मिलता है, वहीं बांग्लादेश बोर्ड को लगभग 4.4 प्रतिशत मिलता है.

बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी बीसीबी की कमाई का एक बड़ा स्रोत है. अन्य देशों के क्रिकेट बोर्ड की तरह BCB भी ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप डील्स से अच्छी खासी कमाई करता है. कुल कमाई में मर्चेंडाइज की बिक्री भी एक छोटा सा रोल अदा करती है. रिपोर्ट्स अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पिछले वित्तीय वर्ष लगभग 350-400 करोड़ रुपये के बीच कमाई की थी, जो BCCI की तुलना में बहुत कम है.

