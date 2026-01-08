कार्तिक आर्यन की 'नागजिला' हुई पोस्टपोन? फैंस को करना पड़ेगा और इंतजार, ये रहा कारण
Kartik Aaryan Naagzilla New Release Date: कार्तिक आर्यन की फिल्म 'नागजिला' अब 14 अगस्त को रिलीज नई होगी. फिल्म के चाहने वालों को अब और इंतजार करना पडे़गा.
कार्तिक आर्यन की हालिया रिलीज ‘तू मेरी मैं तेरा’ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही. अब इसके असर का सामना उनकी अगली फिल्म 'नागजिला' को भी करना पड़ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, पहले इस फिल्म को 14 अगस्त 2026 को रिलीज किया जाना था, लेकिन मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया है.
मेकर्स 'नागजिला' को अब नई रिलीज डेट के साथ सिनेमाघरों में पेश करने का प्लान किया है. इसके लिए मेकर्स नया प्लान भी बना रहे हैं. हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है.
इस वजह से 14 अगस्त नहीं आएगी फिल्म
बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, कार्तिक आर्यन की फिल्म 'नागजिला' की शूटिंग अभी भी चल ही रही है और इसे पूरा होने में कुछ और महीने लग सकते हैं. फिल्म में भारी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके चलते पोस्ट-प्रोडक्शन में समय लगेगा. मेकर्स जल्दबाजी में फिल्म को खत्म करने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. इसके लिए मेकर्स इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.
कार्तिक भी नहीं लेना चाहते हैं रिस्क
सूत्र के अनुसार, फिल्म मेकर्स के इस प्लान पर कार्तिक आर्यन भी पूरी तरह सहमत हैं. उन्हें यह समझ है कि यह एक खास फिल्म है. इसे दर्शकों के सामने बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए इसे पूरी तरह तैयार करना जरूरी है. फिल्म के मेकर्स फिलहाल नई रिलीज डेट पर विचार कर रहे हैं. जैसे ही डेट फाइनल होगी. इसे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा.
फिल्म में कार्तिक का रोल
'नागजिला' में कार्तिक प्रियम्वदेश्वर प्यारे चंद नामक इच्छाधारी नाग का किरदार निभाने वाले हैं. फिल्म का पहला लुक अप्रैल 2025 में रिलीज किया गया था. फिल्म का पहला लुक शेयर करते हुए करण जौहर ने लिखा था, 'इंसानों वाली पिक्चरें तो बहुत देख ली, अब देखो नागों वाली पिक्चर! हैशटैग नागजिला– नाग लोक का पहला कांड… फन फैलाने आ रहा है– प्रियम्वदेश्वर प्यारे चंद… नाग पंचमी पर आपके नजदीकी सिनेमाघरों में – 14 अगस्त 2026 को!'
