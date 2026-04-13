शुभांगी अत्रे ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने रिलेशनशिप और बेटी के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा,'जिंदगी कई चैप्टर के साथ आती है और इसमें कुछ लोग रहते हैं और कुछ लोग आकर चले जाते हैं.'