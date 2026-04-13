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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशुभांगी अत्रे फिर से ढूंढ़ रही हैं नया प्यार? रिलेशनशिप को लेकर बोलीं- 'कभी-कभी बहुत अकेला लगता है..'

शुभांगी अत्रे फिर से ढूंढ़ रही हैं नया प्यार? रिलेशनशिप को लेकर बोलीं- 'कभी-कभी बहुत अकेला लगता है..'

भाबीजी घर पर हैं में अंगूरी भाभी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शुभांगी अत्रे किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. शुभांगी आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Apr 2026 05:14 PM (IST)
भाबीजी घर पर हैं में अंगूरी भाभी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शुभांगी अत्रे किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. शुभांगी आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल है.

भाबीजी घर पर हैं में अंगूरी भाभी की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शुभांगी अत्रे ने 10 सालों तक दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. शुभांगी एक सिंगल मदर हैं और उनकी बेटी अमेरिका में पढ़ाई करती है.

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शुभांगी अत्रे ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने रिलेशनशिप और बेटी के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा,'जिंदगी कई चैप्टर के साथ आती है और इसमें कुछ लोग रहते हैं और कुछ लोग आकर चले जाते हैं.'
शुभांगी अत्रे ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने रिलेशनशिप और बेटी के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा,'जिंदगी कई चैप्टर के साथ आती है और इसमें कुछ लोग रहते हैं और कुछ लोग आकर चले जाते हैं.'
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शुभांगी ने आगे कहा कि 20 साल की उम्र में ज्यादा एनर्जी होती है. लेकिन सही औऱ गलत में फर्क समझ नहीं आता है. जबकि बढ़ती उम्र के साथ फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है.
शुभांगी ने आगे कहा कि 20 साल की उम्र में ज्यादा एनर्जी होती है. लेकिन सही औऱ गलत में फर्क समझ नहीं आता है. जबकि बढ़ती उम्र के साथ फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है.
Published at : 13 Apr 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Bhabiji Ghar Par Hain Shubhangi Atre

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