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शुभांगी अत्रे फिर से ढूंढ़ रही हैं नया प्यार? रिलेशनशिप को लेकर बोलीं- 'कभी-कभी बहुत अकेला लगता है..'
भाबीजी घर पर हैं में अंगूरी भाभी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शुभांगी अत्रे किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. शुभांगी आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल है.
भाबीजी घर पर हैं में अंगूरी भाभी की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शुभांगी अत्रे ने 10 सालों तक दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. शुभांगी एक सिंगल मदर हैं और उनकी बेटी अमेरिका में पढ़ाई करती है.
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Published at : 13 Apr 2026 05:14 PM (IST)
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