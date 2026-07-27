#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जन नायकन' की चेन्नई में रोकी स्क्रीनिंग, बच्चे देख रहे थे A सर्टिफिकेट वाली फिल्म

'जन नायकन' की चेन्नई में रोकी स्क्रीनिंग, बच्चे देख रहे थे A सर्टिफिकेट वाली फिल्म

थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' की चेन्नई में हो रही स्क्रीनिंग रोक दी गई. दरअसल, एक छोटे बच्चे को ये फिल्म देखते हुए पाया गया और ये फिल्म बच्चे नहीं देख सकते हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 27 Jul 2026 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को फैंस खूब एंजॉय कर रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका कर रही है. हालांकि, इसी बीच खबरें हैं कि चेन्नई के  थिएटर्स में रविवार को फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी गई थी. कई स्क्रीनिंग में देरी हुई और कई रोकी गईं. वहीं कुछ को टेंपरेरी कैंसिल भी किया गया. दरअसल, बच्चों को ये फिल्म देखते हुए पाया गया और ये फिल्म A सर्टिफाइड है तो बच्चे इसे नहीं देख सकते हैं.

'जन नायकन' की स्क्रीनिंग रोकी गई

बता दें कि जन नायकन को सेंसर बोर्ड ने सीबीएफसी A सर्टिफिकेट दिया था. इस सर्टिफिकेट के हिसाब से सिर्फ अडल्ट ही ये फिल्म देख सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, हालांकि, Ampa Mall के पीवीआर सिनेमा में सुबह 9:25 के शो के दौरान फिल्म की स्क्रीनिंग रोकी गई. 9:35 पर ऑडिटोरियम में पुलिस आई और उन्होंने देखा कि कई फैमिली बच्चों के साथ फिल्म देख रही थी. एक यूजर ने इस दौरान का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. 

'धमाल 4' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस, 'डॉन 2' सहित 8 बड़ी बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ा

उन्होंने लिखा, 'शो एक घंटे के लिए रोक दिया गया और पेरेंट्स को बच्चों के साथ जाने के लि कहा गया. इस दौरान ऑडियंस को काफी इंतजार करना पड़ा. इसके बाद जब पेरेंट्स बच्चों के साथ निकल गए तो मैनेजमेंट ने रिफंड अनाउंस किया. पूरी सिचुएशन को और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था.'

वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक,  चेन्नई में अलग-अलग जगहों पर कई और स्क्रीनिंग के दौरान भी ऐसा हुआ. 18 साल से कम उम्र के बच्चे थिएटर में देखे गए. इसके बाद शोज कैंसिल किए गए.

थलपति विजय की लास्ट फिल्म

बता दें कि इस फिल्म को एच विनोथ ने बनाया है. फिल्म में थलपति विजय जो कि अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं नजर आ रहे हैं. ये विजय की लास्ट फिल्म है. उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले ली है और पॉलिटिकल करियर पर फोकस कर रहे हैं. फिल्म 23 जुलाई को रिलीज हुई है. पहले ये फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी. पोंगल के मौके पर फिल्म की रिलीज तय की गई थी. लेकिन फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला और फिल्म रिलीज नहीं हो पाई. इसके बाद 6 महीने तक फिल्म डिले हुई और अब जुलाई में फिल्म रिलीज हुई है.


जन नायकन' की चेन्नई में रोकी स्क्रीनिंग, बच्चे देख रहे थे A सर्टिफिकेट वाली फिल्म

Box Office: 4 करोड़ के बजट में बनी इस मराठी हॉरर फिल्म का धमाका, 3 दिन में ही बना डाला रिकॉर्ड
 

'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. 4 दिन में फिल्म ने दुनियाभर में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 42.70 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 21.15 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म ने 28.90 करोड़ की कमाई की. चौथे दिन फिल्म ने 32 करोड़ कमाए

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay Box Office Jana Nayagan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'जन नायकन' की चेन्नई में रोकी स्क्रीनिंग, बच्चे देख रहे थे A सर्टिफिकेट वाली फिल्म
'जन नायकन' की चेन्नई में रोकी स्क्रीनिंग, बच्चे देख रहे थे A सर्टिफिकेट वाली फिल्म
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan BO Collection: 9.30 बजे तक 'जन नायकन' ने तोड़े विजय की 5 बड़ी फिल्मों के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स
9.30 बजे तक 'जन नायकन' ने तोड़े विजय की 5 बड़ी फिल्मों के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स
साउथ सिनेमा
Dhanush Birthday: ऑटो ड्राइवर कहते थे लोग, रंग का उड़ाते थे मजाक, जानें कैसे सुपरस्टार बने धनुष?
ऑटो ड्राइवर कहते थे लोग, रंग का उड़ाते थे मजाक, जानें कैसे सुपरस्टार बने धनुष?
साउथ सिनेमा
Maa Inti Bangaaram BO Collection: सामंथा की 'मां इंटि बंगारम' हिट हुई या फ्लॉप? जानें कितना कमाया प्रॉफिट
सामंथा की 'मां इंटि बंगारम' हिट हुई या फ्लॉप? जानें कितना कमाया प्रॉफिट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के अल्टीमेटम पर एक्शन में सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम
CJP के अल्टीमेटम पर एक्शन में सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम
महाराष्ट्र
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके? शिंदे के मंत्री का खुलासा
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके? शिंदे के मंत्री का खुलासा
स्पोर्ट्स
CWG 2026: ज्ञानेश्वरी यादव ने 199 किलो वजन उठाकर रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई
ज्ञानेश्वरी यादव ने 199 किलो वजन उठाकर रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई
बॉलीवुड
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
इंडिया
Xप्लेन: भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
इंडिया
विजय सरकार के आदेश को मद्रास HC से झटका, जानें क्या है पूरा मामला
विजय सरकार के आदेश को मद्रास HC से झटका, जानें क्या है पूरा मामला
इंडिया
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
इंडिया
किसने इन्हें जन्म दिया और…, कंगना का कॉकरोच प्रदर्शनकारियों पर तंज
किसने इन्हें जन्म दिया और…, कंगना का कॉकरोच प्रदर्शनकारियों पर तंज
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget