'जन नायकन' की चेन्नई में रोकी स्क्रीनिंग, बच्चे देख रहे थे A सर्टिफिकेट वाली फिल्म

थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को फैंस खूब एंजॉय कर रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका कर रही है. हालांकि, इसी बीच खबरें हैं कि चेन्नई के थिएटर्स में रविवार को फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी गई थी. कई स्क्रीनिंग में देरी हुई और कई रोकी गईं. वहीं कुछ को टेंपरेरी कैंसिल भी किया गया. दरअसल, बच्चों को ये फिल्म देखते हुए पाया गया और ये फिल्म A सर्टिफाइड है तो बच्चे इसे नहीं देख सकते हैं.

'जन नायकन' की स्क्रीनिंग रोकी गई

बता दें कि जन नायकन को सेंसर बोर्ड ने सीबीएफसी A सर्टिफिकेट दिया था. इस सर्टिफिकेट के हिसाब से सिर्फ अडल्ट ही ये फिल्म देख सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, हालांकि, Ampa Mall के पीवीआर सिनेमा में सुबह 9:25 के शो के दौरान फिल्म की स्क्रीनिंग रोकी गई. 9:35 पर ऑडिटोरियम में पुलिस आई और उन्होंने देखा कि कई फैमिली बच्चों के साथ फिल्म देख रही थी. एक यूजर ने इस दौरान का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया.

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उन्होंने लिखा, 'शो एक घंटे के लिए रोक दिया गया और पेरेंट्स को बच्चों के साथ जाने के लि कहा गया. इस दौरान ऑडियंस को काफी इंतजार करना पड़ा. इसके बाद जब पेरेंट्स बच्चों के साथ निकल गए तो मैनेजमेंट ने रिफंड अनाउंस किया. पूरी सिचुएशन को और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था.'

वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई में अलग-अलग जगहों पर कई और स्क्रीनिंग के दौरान भी ऐसा हुआ. 18 साल से कम उम्र के बच्चे थिएटर में देखे गए. इसके बाद शोज कैंसिल किए गए.

थलपति विजय की लास्ट फिल्म

बता दें कि इस फिल्म को एच विनोथ ने बनाया है. फिल्म में थलपति विजय जो कि अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं नजर आ रहे हैं. ये विजय की लास्ट फिल्म है. उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले ली है और पॉलिटिकल करियर पर फोकस कर रहे हैं. फिल्म 23 जुलाई को रिलीज हुई है. पहले ये फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी. पोंगल के मौके पर फिल्म की रिलीज तय की गई थी. लेकिन फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला और फिल्म रिलीज नहीं हो पाई. इसके बाद 6 महीने तक फिल्म डिले हुई और अब जुलाई में फिल्म रिलीज हुई है.





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'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. 4 दिन में फिल्म ने दुनियाभर में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 42.70 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 21.15 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म ने 28.90 करोड़ की कमाई की. चौथे दिन फिल्म ने 32 करोड़ कमाए