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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाJana Nayagan BO Collection: 8.30 बजे तक 'जन नायकन' ने तोड़े विजय की 5 बड़ी फिल्मों के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स

Jana Nayagan BO Collection: 8.30 बजे तक 'जन नायकन' ने तोड़े विजय की 5 बड़ी फिल्मों के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स

Jana Nayagan Box office Collection Day 5: थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. इस फिल्म ने पहले सोमवार को विजय की फिल्मों ऑल टाइम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Jul 2026 08:49 PM (IST)
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Jana Nayagan Box office Collection Day 5: तमिल सिनेमा के फेमस एक्टर और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय इन दिनों फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज के बाद से ही छाई हुई है. इसने सिनेमाघरों में आते ही बॉक्स ऑफिस पर सबके छक्के छुड़ा दिए हैं. ऐसे में फिल्म अपने पहले मंडे टेस्ट में पास तो हो गई साथ ही इसने विजय की ही पुरानी बड़ी हिट फिल्मों के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. चलिए बताते हैं इसका कलेक्शन.

'जन नायकन' का पांचवे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तमिल फिल्म 'जन नायकन' को सिनेमाघरों में 23 जुलाई को रिलीज किया गया था. इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिले और फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का पूरा फायदा मिला. फिल्म ने मोटी कमाई कर ली. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 124  करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया.
- फिल्म ने पहले दिन 42.70 करोड़, दूसरे दिन 21.15 करोड़, तीसरे दिन 28.90 करोड़ और चौथे दिन 32 करोड़ का बिजनेस किया.
- इसके बाद फिल्म अपने मंडे टेस्ट में पहुंच गई और फिल्म ने रात 8.30 बजे तक 6.02 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 130.77 करोड़ पहुंच गया है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.


Jana Nayagan BO Collection: 8.30 बजे तक 'जन नायकन' ने तोड़े विजय की 5 बड़ी फिल्मों के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स

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विजय की 5 बड़ी हिट फिल्मों को पछाड़ा

'जन नायकन' ने सोमवार को भी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया लेकिन बाकी दिनों के मुकाबले इसकी कमाई में गिरावट दर्ज की गई. इसके बावजूद भी इसने विजय की 5 पुरानी बड़ी हिट फिल्मों के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. देखिए लिस्ट... 

1. कथ्थी- 132.60 करोड़ वर्ल्डवाइड
2. पुली- 101.90 करोड़ वर्ल्डवाइड
3. भैरवा- 116.75 करोड़ वर्ल्डवाइड
4. थुपाक्की- 130.50 करोड़ वर्ल्डवाइड
5. नन्बन- 130.50 करोड़ वर्ल्डवाइड

Jana Nayagan BO Collection: 8.30 बजे तक 'जन नायकन' ने तोड़े विजय की 5 बड़ी फिल्मों के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स

7 महीने से विवादों में थी 'जन नायकन'

गौरतलब है कि तमिल फिल्म 'जन नायकन' पिछले 7 महीनों से विवादों में बनी हुई थी. पहले इस फिल्म को जनवरी, 2026 में रिलीज किया जाना था लेकिन इसे सेंसर बोर्ड की ओर से हरी झंडी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन करना पड़ा था. लेकिन बाद में मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच विवाद गहराता चला गया था, जिसके बाद इसकी रिलीज टलती चली गई. मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा सेंसर को आदेश भी दिया गया लेकिन बाद में कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी. फिल्म में कई कट्स की भी डिमांड की गई लेकिन फिर ये रिलीज नहीं हो पाई थी. अंत में विजय के तमिलनाडु का सीएम बनने के बाद सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई और इसे A सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया.

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'जन नायकन' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'जन नायकन' के बारे में बात की जाए तो इसमें थलापति विजय लीड रोल में हैं और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं. एक्टर के साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी हैं, जो कि उनकी लेडी लव के रोल में हैं. वहीं, विलेन की भूमिका में बॉबी देओल भी हैं, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. ये पहली बार है जब बॉबी देओल विजय के साथ किसी फिल्म के जरिए स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए हैं.

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क और IMDb से लिए गए हैं.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 27 Jul 2026 08:34 PM (IST)
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