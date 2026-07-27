'6 साल तक नहीं समझ पाई...', इस गंभीर बीमारी को लेकर सना सईद का छलका दर्द

एक्ट्रेस सना सईद इन दिनों अपनी बीमारी को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने पहली बार बताया कि वो कई सालों तक बुलिमिया जैसी ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रही हैं. उन्होंने कहा कि करीब छह साल तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है? अब वो चाहती हैं कि लोग इस बीमारी के बारे में जागरूक हो और शरीर को लेकर किसी तरह का प्रेशर फील न करें.

बीमारी को लेकर छलका दर्द

हाल ही में सना ने बताया कि वजन कम करने का प्रेशर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि आम जिंदगी में भी लड़कियों पर होता है. कॉलेज के दिनों में उन्होंने देखा कि हर कोई डाइट और वजन घटाने की बात करता था. उस समय 'साइज जीरो' का ट्रेंड था और पतला दिखने को ही सबसे ज्यादा जरूरी समझा जाता था. बचपन में उन्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि अच्छी सेहत और सही खानपान भी जरूरी है. साथ ही कैमरे के सामने काम करने की वजह से कलाकारों पर प्रेशर और बढ़ जाता है.

इस बीच सना को एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी जीने से ज्यादा अपने शरीर और खाने को कंट्रोल करने में लगी हुई हैं. उन्होंने महसूस किया कि अगर समय रहते इससे बाहर नहीं निकलीं, तो इसका असर उनके आने वाले जीवन पर भी पड़ेगा. इसके बाद उन्होंने खुद को ठीक करने का फैसला लिया, साथ ही अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत पर ध्यान देना शुरू किया.

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सना ने खुद को ठीक किया

सना ने कहा, 'मैंने खुद से कहा कि अगर मेरी शादी हुई, तो मैं अपने पति के साथ डेट पर भी खुलकर खुश नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ खाने पर रहेगा. अगर फ्यूचर में मेरे बच्चे हुए, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये उन तक पहुंचे. तभी मुझे समझ आया कि अगर मुझे ऐसा फ्यूचर चाहिए, तो सबसे पहले मुझे खुद ठीक होना होगा.'

सना की फिल्में

बता दें कि सना सईद ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में छोटी अंजलि का किरदार निभाकर पहचान बनाई थी. इसके बाद वो 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' और कई फिल्मों में नजर आईं. साल 2021 में वो अमेरिका के लॉस एंजिलिस शिफ्ट हो गई. अब वो अपने पति स्जाबा वैगनर के साथ 'बियॉन्ड मैजिक स्टूडियोज' नाम की प्रोडक्शन कंपनी चला रही हैं और नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं.

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