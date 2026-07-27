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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'चुप रही क्योंकि मुझे डर था...', बादशाह की वाइफ ने बयां किया दर्द

'चुप रही क्योंकि मुझे डर था...', बादशाह की वाइफ ने बयां किया दर्द

बादशाह इन दिनों पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनकी दूसरी वाइफ ईशा रिखी ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है और कहा कि उन्होंने चुप्पी बनाए रखी क्योंकि उन्हें डर था.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Jul 2026 10:27 PM (IST)
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पंजाबी सिंगर और रैपर बादशाह पिछले कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. 4 महीने पहले ही उन्होंने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी रचाई थी. उनकी दूसरी वाइफ ईशा रिखी हैं, जिनके साथ अब उनके रिश्ते में दरार की खबरें सामने आ रही हैं. रिश्ते में मनमुटाव की खबरों के बीच बादशाह की वाइफ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है, जिसके बाद एक बात साफ क्लीयर हो रही है कि उनके रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा है. ऐसे में चलिए बताते हैं उन्होंने क्या पोस्ट किया है.

बादशाह संग रिश्ते में दरार की खबरों के बीच ईशा रिखी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने चुप्पी साधने पर सफाई दी और कहा कि अब वो चुप नहीं रहेंगी लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लगेगा. सोमवार 27 जुलाई की शाम को ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में नोट शेयर किया और लिखा, 'कुछ लड़ाइयां निशान नहीं छोड़ती हैं. मैं लंबे समय तक चुप रही क्योंकि मुझे डर था. मुझे अने पति के असर, पावर और रिसोर्सेस का डर था. मैंने खुद को ये यकीन दिला लिया था कि चुप रहना सुरक्षित है.'

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मुझे दिखावा नहीं करना कि सब ठीक था- ईशा रिखी

इतना ही नहीं, ईशा ने आगे लिखा, 'मेरी चुप्पी का मतलब ये नहीं था कि मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है. वो तो बस हालात से निपटने का एक तरीका था. आज मैं डर के बजाय हिम्मत चुन रही हूं. हो सकता है कि मैं पूरी कहानी बताने के लिए अभी तैयार ना होऊं, लेकिन आखिरकार मैं ये दिखावा और नहीं करना चाहती कि सब कुछ ठीक था.'


चुप रही क्योंकि मुझे डर था...', बादशाह की वाइफ ने बयां किया दर्द

कब शुरू हुई रिश्ते में दरार की चर्चा?

गौरतलब है कि बादशाह और ईशा रिखी की शादी में दरार की चर्चा तब शुरू हुई जब कुछ दिनों पहले ही ईशा रिखी ने एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्हें बादशाह के साथ रोमांटिक से शादी और हनीमून एन्जॉय करते हुए देखा गया था. इसमें एक और फोटो थी, जिसमें ईशा को रोते हुए बादशाह के साथ पोज देते देखा गया था. इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा था, 'हर तूफान सबक है. हर प्रार्थना एक उम्मीद.' उनकी इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा को जन्म दिया था.

 
 
 
 
 
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4 महीने पहले की थी गुपचुप तरीके से दूसरी शादी

आपको बता दें कि बादशाह ने इसी साल 2026 में चार महीने पहले ही सीक्रेट वेडिंग की थी. ईशा रिखी और बादशाह की सीक्रेट वेडिंग पर उनकी सासु मां ने मुहर लगाई थी. बादशाह और रिखी की शादी की चर्चा तब शुरू होने लगी थी जब सोशल मीडिया पर उनकी शादी की फोटोज और वीडियोज सामने आई.

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गौरतलब है कि बादशाह ने पहले शादी जैस्मीन ईसाई से की थी. साल 2020 में उनका तलाक हो गया था. इस रिश्ते से सिंगर की एक बेटी भी है, जिसका नाम जेसेसी ग्रेस मसीह सिंह है. 'द लल्लन टॉप' से अपनी पहली शादी टूटने के पीछे की वजह के बारे में भी बादशाह ने बात की थी और बताया था कि जैस्मीन कल्चर के हिसाह से एडजस्ट नहीं कर पाईं. इसलिए उनका रिश्ता नहीं टिक पाया. हालांकि, बादशाह ने कहा था कि दोनों ने इस रिश्ते को चलाने की कोशिश की थी. लेकिन ये चल नहीं पाया. जैस्मीन अब बेटी संग लंदन में रहती हैं.

कौन हैं ईशा रिखी?

इसके अलावा अगर बादशाह की दूसरी पत्नी ईशा रिखी के बारे में बात की जाए तो वो पंजाबी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उनका जन्म 3 सितंबर 1993 को चंडीगढ़ में हुआ था. ईशा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी पंजाबी फिल्मों से ही की थी. उनकी पहली फिल्म साल 2013 में आई थी, जिसका टाइटल 'जट्ट बॉयज़ पुत्त जट्टन दे' था. इसके अलावा वो 'हैप्पी गो लकी', 'अरदास', और 'जट जूलियट' जैसे फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. वो बॉलीवुड फिल्म 'नवाबजादे' में भी काम कर चुकी हैं. ये उनकी पहली हिंदी फिल्म थी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 27 Jul 2026 10:27 PM (IST)
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