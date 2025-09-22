हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशिवांगी जोशी ने क्रॉप टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट में दिखाई कातिल अदाएं, एक्ट्रेस की तस्वीरें पर हार बैठेंगे दिल

शिवांगी जोशी ने क्रॉप टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट में दिखाई कातिल अदाएं, एक्ट्रेस की तस्वीरें पर हार बैठेंगे दिल

Shivangi’s Glamour: हाल की तस्वीरों मे शिवांगी जोशी, ने क्रॉप टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट पहना है. एक्ट्रेस का यह फैशन स्टेटमेंट उनके फैन्स को बेहद पसंद आया और तस्वीरों पर दिल हार बैठे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 03:32 PM (IST)
Shivangi’s Glamour: हाल की तस्वीरों मे शिवांगी जोशी, ने क्रॉप टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट पहना है. एक्ट्रेस का यह फैशन स्टेटमेंट उनके फैन्स को बेहद पसंद आया और तस्वीरों पर दिल हार बैठे.

शिवांगी जोशी, टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री, अपनी एक्टिंग और स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने क्रॉप टॉप संग लॉन्ग स्कर्ट में एक फोटोशूट कराया, जिसमें उनकी कातिल अदाएं और ग्लैमरस लुक देखने को मिला. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और फैंस ने उनकी खूबसूरती की खूब तारीफ की. शिवांगी इस समय सोनी टीवी के फैन फेवरेट शो बड़े अच्छे लगते हैं 4 में भाग्यश्री भाग्या अय्यर का रोल निभा रही हैं. उनके साथ शो में हर्षद चोपड़ा मुख्य रोल में हैं, और इस जोड़ी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री लोगो को बेहद पसंद आ रही है.

1/8
शिवांगी जोशी का यह लुक काफी ग्लैमरस और रॉयल लग रहा है. उनका आउट्फिट, हेयरस्टाइल और मेकअप सब कुछ बहुत ही बैलेंस्ड और एलिगेंट है.
शिवांगी जोशी का यह लुक काफी ग्लैमरस और रॉयल लग रहा है. उनका आउट्फिट, हेयरस्टाइल और मेकअप सब कुछ बहुत ही बैलेंस्ड और एलिगेंट है.
2/8
शिवांगी ने इस फोटोशूट में लेवेंडर-ग्रे कलर का एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला क्रॉप टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट पहना है. क्रॉप टॉप स्लीवलेस है और इसमें फ्लोरल और बीड्स का हैवी वर्क किया गया है.
शिवांगी ने इस फोटोशूट में लेवेंडर-ग्रे कलर का एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला क्रॉप टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट पहना है. क्रॉप टॉप स्लीवलेस है और इसमें फ्लोरल और बीड्स का हैवी वर्क किया गया है.
3/8
स्क्वायर नेकलाइन और गुलाबी-हरे रंग की कढ़ाई इसे और भी रॉयल बना रही है. स्कर्ट फ्लोई फैब्रिक का है, जिसमें मल्टीकलर फ्लोरल प्रिंट और डिज़ाइन है. इसकी फिटिंग और फॉल लुक को काफी फ्लेयर दे रही है.
स्क्वायर नेकलाइन और गुलाबी-हरे रंग की कढ़ाई इसे और भी रॉयल बना रही है. स्कर्ट फ्लोई फैब्रिक का है, जिसमें मल्टीकलर फ्लोरल प्रिंट और डिज़ाइन है. इसकी फिटिंग और फॉल लुक को काफी फ्लेयर दे रही है.
4/8
बालों को शिवांगी ने खुले और नैचुरल वेवी स्टाइल में रखा है.
बालों को शिवांगी ने खुले और नैचुरल वेवी स्टाइल में रखा है.
5/8
मेकअप बहुत ही सॉफ्ट और न्यूड टोन में किया गया है. हल्का आईशैडो, आईलाइनर और मस्कारा उनकी आंखों को हाईलाइट कर रहा हैं, जबकि न्यूड पिंक शेड की लिपस्टिक और चीकबोन्स पर हल्का ब्लश और हाईलाइटर का टच उनके लुक को पूरी तरह से कम्पलीट कर रहा है.
मेकअप बहुत ही सॉफ्ट और न्यूड टोन में किया गया है. हल्का आईशैडो, आईलाइनर और मस्कारा उनकी आंखों को हाईलाइट कर रहा हैं, जबकि न्यूड पिंक शेड की लिपस्टिक और चीकबोन्स पर हल्का ब्लश और हाईलाइटर का टच उनके लुक को पूरी तरह से कम्पलीट कर रहा है.
6/8
ज्वेलरी के के लिए उन्होंने फ्लावर शेप के स्टेटमेंट ईयररिंग्स पहने हैं, जिससे पूरा लुक एलिगेंट और क्लासी लग रहा है. उन्होंने कोई भारी ज्वेलरी नहीं पहनी, ताकि आउटफिट का वर्क और हाईलाइट हो सके.
ज्वेलरी के के लिए उन्होंने फ्लावर शेप के स्टेटमेंट ईयररिंग्स पहने हैं, जिससे पूरा लुक एलिगेंट और क्लासी लग रहा है. उन्होंने कोई भारी ज्वेलरी नहीं पहनी, ताकि आउटफिट का वर्क और हाईलाइट हो सके.
7/8
यह लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न का परफेक्ट मिक्स है. कलर कॉम्बिनेशन, फैब्रिक की फॉल और मेकअप सब कुछ इतना बैलेंस्ड है कि शिवांगी की खूबसूरती और आउटफिट दोनों ही पूरी तरह से ग्लो कर रहे हैं.
यह लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न का परफेक्ट मिक्स है. कलर कॉम्बिनेशन, फैब्रिक की फॉल और मेकअप सब कुछ इतना बैलेंस्ड है कि शिवांगी की खूबसूरती और आउटफिट दोनों ही पूरी तरह से ग्लो कर रहे हैं.
8/8
वर्क फ्रंट की बात करें तो शिवांगी जोशी फिलहाल शो बड़े अच्छे लगते हैं मे नज़र आ रही है. इसे पहले वह टीवी शो बेकाबू और बालिका वधु 2 में नजर आई थीं. इसके अलावा वह कई म्यूजिक वीडियो में भी दिख चुकी हैं. फैंस को उनके नए प्रोजेक्ट्स का हमेशा इंतजार रहता है.
वर्क फ्रंट की बात करें तो शिवांगी जोशी फिलहाल शो बड़े अच्छे लगते हैं मे नज़र आ रही है. इसे पहले वह टीवी शो बेकाबू और बालिका वधु 2 में नजर आई थीं. इसके अलावा वह कई म्यूजिक वीडियो में भी दिख चुकी हैं. फैंस को उनके नए प्रोजेक्ट्स का हमेशा इंतजार रहता है.
Published at : 22 Sep 2025 03:32 PM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Shivangi Joshi Khatron Ke Khiladi 12 Bade Achhe Lagte Hain 4

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
महाराष्ट्र
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

GST RATE CUT: क्या क्या होगा आज से सस्ता? देखें पूरी लिस्ट | ABPLIVE
UKSSSC Exam Paper Leak: Dehradun में युवाओं का हंगामा, धारा 163 लागू
GST Rate Cut: नए GST को लेकर दुकानदारों का दावा, लागू तो हुआ, पर नहीं मिल रहा सस्ता सामान
Tirupati Temple Theft: ₹100 करोड़ की 'लूट', YSRCP सरकार पर गंभीर आरोप!
Lamborghini Crash: Mumbai Coastal Road पर Lamborghini डिवाइडर से टकराई, ड्राइवर सुरक्षित

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
महाराष्ट्र
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
बॉलीवुड
Navratri 2025: भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि कि शुभकामनाएं
भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि कि शुभकामनाएं
हिमाचल प्रदेश
विक्रमादित्य सिंह की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, कहा- 'मेरी जिंदगी का...'
विक्रमादित्य सिंह की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, कहा- 'मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन'
ट्रेंडिंग
फ्लाइट में बैठ महिला ने बनाया पास्ता! वीडियो देख यूजर्स बोले, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है
फ्लाइट में बैठ महिला ने बनाया पास्ता! वीडियो देख यूजर्स बोले, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है
शिक्षा
कौन हैं वीसी प्रो. सुनीता मिश्रा, जिनके औरंगजेब वाले बयान से राजस्थान में मचा बवाल? जानें इनकी सैलरी
कौन हैं वीसी प्रो. सुनीता मिश्रा, जिनके औरंगजेब वाले बयान से राजस्थान में मचा बवाल? जानें इनकी सैलरी
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget