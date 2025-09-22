एक्सप्लोरर
शिवांगी जोशी ने क्रॉप टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट में दिखाई कातिल अदाएं, एक्ट्रेस की तस्वीरें पर हार बैठेंगे दिल
Shivangi’s Glamour: हाल की तस्वीरों मे शिवांगी जोशी, ने क्रॉप टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट पहना है. एक्ट्रेस का यह फैशन स्टेटमेंट उनके फैन्स को बेहद पसंद आया और तस्वीरों पर दिल हार बैठे.
शिवांगी जोशी, टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री, अपनी एक्टिंग और स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने क्रॉप टॉप संग लॉन्ग स्कर्ट में एक फोटोशूट कराया, जिसमें उनकी कातिल अदाएं और ग्लैमरस लुक देखने को मिला. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और फैंस ने उनकी खूबसूरती की खूब तारीफ की. शिवांगी इस समय सोनी टीवी के फैन फेवरेट शो बड़े अच्छे लगते हैं 4 में भाग्यश्री भाग्या अय्यर का रोल निभा रही हैं. उनके साथ शो में हर्षद चोपड़ा मुख्य रोल में हैं, और इस जोड़ी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री लोगो को बेहद पसंद आ रही है.
Published at : 22 Sep 2025 03:32 PM (IST)
टेलीविजन
