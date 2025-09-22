वर्क फ्रंट की बात करें तो शिवांगी जोशी फिलहाल शो बड़े अच्छे लगते हैं मे नज़र आ रही है. इसे पहले वह टीवी शो बेकाबू और बालिका वधु 2 में नजर आई थीं. इसके अलावा वह कई म्यूजिक वीडियो में भी दिख चुकी हैं. फैंस को उनके नए प्रोजेक्ट्स का हमेशा इंतजार रहता है.