'शाका लाका बूम बूम' एक्टर शादी के 1 साल बनेगा पिता, पोस्ट शेयर कर किया पत्नी की प्रेग्नेंसी का खुलासा
शाका लाका बूम बूम में संजू की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाले किंशुक वैद्य किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अब एक्टर जल्द ही पिता बनने वाले हैं. साल 2024 में एक्टर ने शादी की थी.
2000 के दशक के फैंटेसी शो शाका लाला बूम बूम का संजू किसको याद नहीं है. इस शो में संजू की भूमिका किंशुक वैद्य ने निभाई थी जो अब काफी बड़े हो चुके हैं और शादीशुदा हैं.
Published at : 14 Dec 2025 12:43 PM (IST)
