'किस किसको प्यार करूं 2' के प्रीमियर पर दिखा सुनील पाल का बुरा हाल, पैरों में चप्पल, चेहरे पर मायूसी देख आ जाएगा रोना
कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसकों प्यार करूं 2' का हाल ही में प्रीमियर था. इस दौराम तमाम सेलेब्स के साथ-साथ कॉमेडियन सुनील पाल को भी स्पॉट किया गया. लेकिन उनकी बदहाली देख हर कोई हैरान रह गया.
'किस किसकों प्यार करूं 2'के प्रीमियर पर पहुंचे सुनली पाल के खराब हालत को देख फैंस काफी दुखी हैं. ऐसे में कॉमेडियन की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर उनके हाल को बयां कर रहे हैं.
14 Dec 2025 12:13 PM (IST)
