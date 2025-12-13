एक्सप्लोरर
'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली ने शेयर की तस्वीरें, कांजीवरम साड़ी में लगीं बेहद खूबसूरत
Rupali Ganguly New Saree Look: रूपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम पर मनमोहक तस्वीरें शेयर की है. गोल्डन कांजीवरम सिल्क साड़ी में 'अनुपमा' एक्ट्रेस की तस्वीरें देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं.
रूपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम पर बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. कांजीवरम सिल्क साड़ी में उनकी खूबसूरती पर चार चांद लग गए हैं.
