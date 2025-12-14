रुचा हसब्निस को लेकर 11 साल बाद खबरें आईं कि वो टीवी पर वापसी करने वाली हैं. हालांकि, फिर उन्होंने बताया कि वो पोस्ट ऐसे ही शेयर किया था. एक्ट्रेस ने बताया मैंने यूं ही एक पोस्ट शेयर किया था कि अच्छी खबर आने वाली हैं. ऐसे में लोगों ने मान लिया कि मैं कमबैक कर रही हूं.