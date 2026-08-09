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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'स्पाइडर मैन' ने रचा इतिहास, 10वें दिन मिली 122% उछाल, बनी हॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रॉसर फिल्म

'स्पाइडर मैन' ने रचा इतिहास, 10वें दिन मिली 122% उछाल, बनी हॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रॉसर फिल्म

Spider-Man: Brand New Day BO Collection: हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की. इसी के साथ ही इसे 10वें दिन 122% की उछाल मिली और रिकॉर्ड बना दिया.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 09 Aug 2026 04:29 PM (IST)
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Spider-Man: Brand New Day BO Collection: हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई. मूवी ने दुनियाभर में जहां रिकॉर्ड तोड़ कमाई की वहीं, इंडिया में भी इसने सभी हिंदी फिल्मों को पछाड़ दिया. बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड्स सेट किए. ऐसे में इसकी रिलीज को 10 दिन हो चुका है और इसे दसवें दिन यानी कि शनिवार को बंपर उछाल मिली. इसे 122% की उछाल मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना दिया.

'स्पाइडर मैन' का 10वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन' ने 10वें दिन कमाल का प्रदर्शन किया. इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कमाई की. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 10वें दिन 34.2 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. दूसरे शुक्रवार 9वें दिन के मुकाबले फिल्म को शनिवार को 122% की उछाल मिली. 9वें दिन फिल्म ने 15.4 करोड़ का बिजनेस किया था.

इसी के साथ ही फिल्म 'स्पाइडर मैन' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 384.80 करोड़ का नेट कलेक्शन कर चुकी है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने इंग्लिश में 200 करोड़, हिंदी में 130 करोड़ से ज्यादा, तमिल में 20 करोड़ और तेलुगु में 15 करोड़ का बिजनेस किया. बाकी अन्य भाषाओं में भी इसने अच्छा खासा बिजनेस किया, जिसके बाद फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 454.99 करोड़ रहा.  

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'स्पाइडर मैन' ने 'एवेंजर्स एंडगेम' को पछाड़ा

इतना ही नहीं, फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने 10 दिनों की कमाई के बाद ही 'एवेंजर्स एंडगेम' को पछाड़ दिया है, जिसने 373.22 करोड़ का लाइफटाइम नेट कलेक्शन इंडिया में किया था. इसी के साथ ही ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ऑल टाइम हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है.

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टॉप 10 फिल्में (नेट कलेक्शन)

1. स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे- 384.80 करोड़ (10 दिन)
2. एवेंजर्स एंडगेम- 373.22 करोड़
3. एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर- 227.43 करोड़
4. स्पाइडर मैन नो वे होम- 212 करोड़
5. डेडपूल एंड वोल्वरीन- 135 करोड़
6. डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस- 126.94 करोड़
7. थोर; लव ऑफ थंडर- 101.45 करोड़
8. स्पाइडर मैन फार फोर होम- 85.7 करोड़
9. कैप्टन मार्वेल- 84.2 करोड़
10. एवेंजर्स: ऐज ऑफ अल्ट्रोन- 76 करोड़


स्पाइडर मैन' ने रचा इतिहास, 10वें दिन मिली 122% उछाल, बनी हॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रॉसर फिल्म

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दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉलीवुड फिल्म बनी 'स्पाइडर मैन'

कोईमोई के अनुसार, फिल्म 'स्पाइडर मैन' हॉलीवुड की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है. नंबर वन पर 'अवतार द वे ऑफ वाटर' (390.6 करोड़) है. देखिए टॉप 5 की लिस्ट...
1. अवतार द वे ऑफ वाटर- 390.6 करोड़
2. स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे- 384.80 करोड़ (10 दिन)
3. एवेंजर्स एंडगेम- 373.22 करोड़
4. एवेंजर्स इनफिनिटी वॉर- 227.43 करोड़
5. स्पाइडर मैन नो वे होम- 212 करोड़

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 09 Aug 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Spider Man Brand New Day
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