महेश बाबू के बर्थडे पर बेटी और पत्नी ने लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया विश

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. फैंस फिल्म के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. वहीं, आज, 9 अगस्त को एक्टर अपना 51वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी पत्नी और बेटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दिल छु लेने वाला नोट लिखा और उन्हें विश किया.

पत्नी नम्रता शिरोडकर ने बर्थडे पर लुटाया प्यार

महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फैमिली फोटो शेयर की है. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे MB! हर दिन को इतना खास बनाने के लिए शुक्रिया. आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. दुआ है कि आपका आने वाला साल प्यार, अच्छी सेहत और ढेर सारी खुशियों से भरा रहे. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. फैंस इस पर प्यार लुटा रहे हैं.

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बेटी सितारा ने भी खास अंदाज में किया विश

महेश बाबू की बेटी सितारा ने भी उन्हें खास अंदाज में बधाई दी. सितारा ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी फोटो शेयर की है, जिसमें महेश बाबू उन्हें गले लगाते नजर आ रहे हैं. इसे शेयर करते हुए सितारा ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, नन्ना. हमेशा से मेरे सबसे पसंदीदा इंसान. आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी.'

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साउथ इंडस्ट्री के कई सितारों ने महेश बाबू को बर्थडे विश किया. जूनियर एनटीआर एस.एस राजामौली, चिरंजीवी और प्रियंका चोपड़ा समेत कई सेलेब्स ने उन्हें बधाई दी.

महेश बाबू की अपकमिंग

महेश बाबू अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' में नजर आने वाले हैं. फिल्म में वो रुद्र के किरदार में दिखाई देगें. मेकर्स ने उनके बर्थडे के मौके पर फिल्म से उनका नया लुक शेयर कर दिया है. जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म को एस.एस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में उनके साथ प्रियंका चोपड़ा भी नजर आएंगी. ये फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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