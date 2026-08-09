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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सजा है या मजा? मेरे रश्के कमर पर सेंट्रल जेल के कैदियों ने लगाए ठुमके

Video: सजा है या मजा? मेरे रश्के कमर पर सेंट्रल जेल के कैदियों ने लगाए ठुमके

भोपाल सेंट्रल जेल में आयोजित खास म्यूजिकल प्रोग्राम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कैदी गीतों पर झूमते और डांस करते नजर आए. सिंगर प्रिंसेस मंतशा खान ने इस यादगार पल को सोशल मीडिया पर शेयर किया है

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Aug 2026 05:22 PM (IST)
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भोपाल सेंट्रल जेल में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. जेल की चारदीवारी के बीच जब संगीत के सुर गूंजे तो वहां मौजूद कैदी भी खुद को रोक नहीं पाए और जमकर झूमते नजर आए. इस खास पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में जेल के अंदर का माहौल बाकी दिनों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है. कैदियों के चेहरों पर खुशी और उत्साह नजर आ रहा है, वहीं कलाकारों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और खास बना दिया.

जेल के अंदर हुआ खास म्यूजिकल प्रोग्राम

सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, यह खास कार्यक्रम भोपाल सेंट्रल जेल में आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में सिंगर प्रिंसेस मंतशा खान ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने इस यादगार पल को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि उनके गीत पर जेल में मौजूद कैदी झूम उठे. उनके मुताबिक, उनके लिए यह पल बेहद खास और गर्व वाला था.

 
 
 
 
 
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गीत बजा तो खुद को रोक नहीं पाए कैदी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही संगीत और गीत का माहौल बनता है, वहां मौजूद कई कैदी झूमने लगते हैं. कुछ लोग हाथ उठाकर गाने का आनंद लेते दिखाई देते हैं, तो कुछ डांस करते नजर आते हैं. जेल के अंदर ऐसा माहौल देखकर वीडियो देखने वाले लोग भी काफी उत्साहित हैं. आमतौर पर जेल की जिंदगी को बेहद सख्त और गंभीर माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में कैदियों के बीच खुशी का अलग ही माहौल नजर आ रहा है. वीडियो में कैदी मेरे "रश्के कमर" और "ये मेरा दिल प्यार का दीवाना" जैसे गानों पर जमकर थिरकते दिखाई दे रहे हैं.

सिंगर ने बताया- मेरे लिए यादगार पल

प्रिंसेस मंतशा खान ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा कि उन्हें इस यादगार कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला. उन्होंने सिंगर परवेज खान शाहब का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया. उन्होंने अपने फैंस से वीडियो देखने के बाद यह भी पूछा कि उन्हें जेल के अंदर का यह नजारा कैसा लगा.

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सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं कमेंट

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों ने जेल के अंदर कैदियों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तारीफ की, जबकि कई लोग इस अनोखे नजारे को देखकर हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा...मेरे कॉलेज से अच्छे कार्यक्रम तो जेल में हो रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सजा के नाम पर कैदियों को मजे दिए जा रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 05:22 PM (IST)
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