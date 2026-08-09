सजा है या मजा? मेरे रश्के कमर पर सेंट्रल जेल के कैदियों ने लगाए ठुमके

भोपाल सेंट्रल जेल में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. जेल की चारदीवारी के बीच जब संगीत के सुर गूंजे तो वहां मौजूद कैदी भी खुद को रोक नहीं पाए और जमकर झूमते नजर आए. इस खास पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में जेल के अंदर का माहौल बाकी दिनों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है. कैदियों के चेहरों पर खुशी और उत्साह नजर आ रहा है, वहीं कलाकारों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और खास बना दिया.

जेल के अंदर हुआ खास म्यूजिकल प्रोग्राम

सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, यह खास कार्यक्रम भोपाल सेंट्रल जेल में आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में सिंगर प्रिंसेस मंतशा खान ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने इस यादगार पल को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि उनके गीत पर जेल में मौजूद कैदी झूम उठे. उनके मुताबिक, उनके लिए यह पल बेहद खास और गर्व वाला था.

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गीत बजा तो खुद को रोक नहीं पाए कैदी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही संगीत और गीत का माहौल बनता है, वहां मौजूद कई कैदी झूमने लगते हैं. कुछ लोग हाथ उठाकर गाने का आनंद लेते दिखाई देते हैं, तो कुछ डांस करते नजर आते हैं. जेल के अंदर ऐसा माहौल देखकर वीडियो देखने वाले लोग भी काफी उत्साहित हैं. आमतौर पर जेल की जिंदगी को बेहद सख्त और गंभीर माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में कैदियों के बीच खुशी का अलग ही माहौल नजर आ रहा है. वीडियो में कैदी मेरे "रश्के कमर" और "ये मेरा दिल प्यार का दीवाना" जैसे गानों पर जमकर थिरकते दिखाई दे रहे हैं.

सिंगर ने बताया- मेरे लिए यादगार पल

प्रिंसेस मंतशा खान ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा कि उन्हें इस यादगार कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला. उन्होंने सिंगर परवेज खान शाहब का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया. उन्होंने अपने फैंस से वीडियो देखने के बाद यह भी पूछा कि उन्हें जेल के अंदर का यह नजारा कैसा लगा.

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सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं कमेंट

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों ने जेल के अंदर कैदियों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तारीफ की, जबकि कई लोग इस अनोखे नजारे को देखकर हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा...मेरे कॉलेज से अच्छे कार्यक्रम तो जेल में हो रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सजा के नाम पर कैदियों को मजे दिए जा रहे हैं.

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