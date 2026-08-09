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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में एक्शन, दोनों पायलट को रोस्टर से हटाया

एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में एक्शन, दोनों पायलट को रोस्टर से हटाया

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में टर्बुलेंस मामले में दोनों पायलट को रोस्टर से हटा दिया गया है. रविवार 9 अगस्त 2026 को मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी सामने आई है

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Aug 2026 06:17 PM (IST)
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फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में टर्बुलेंस मामले में दोनों पायलट को रोस्टर से हटा दिया गया है. रविवार 9 अगस्त 2026 को मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी सामने आई है. ऐसी किसी भी घटना के बाद तय नियमों के तहत दोनों पायलटों का नशीले प्रदार्थ से जुड़ा स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया. 

मंत्रालय के मुताबिक, 'विमान के कमांडर यानी पायलट इन कमांड का रिजल्ट ऐसा था कि उसकी पुष्टी के लिए दोबारा जांच जरूरी थी. इसके लिए सैंपल तय लैब में भेजे गए. अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है. मंत्रालय ने साफ किया है कि यह टेस्ट हर ऐसी घटना के बाद होने वाली सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है. रिपोर्ट आने तक यह नहीं कहा जा सकता कि नतीजा क्या होगा, लेकिन दोनों पायलट फिलहाल उड़ान नहीं भरेंगे. जांच पूरी होने तक डीजीसीए ने दोनों पायलटों को रोस्टर से हटा दिया. यानी वे अब कोई उड़ान नहीं भरेंगे. जांच के रिजल्ट और लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.' 

फ्लाइट में सवार थे 134 यात्री

दरअसल, 4 अगस्त को फुकेट से आ रही फ्लाइट में 134 यात्री सवार थे. एयरलाइन की सूत्रों का कहना था कि फुकेट दिल्ली फ्लाइट AI-2379 जब दिल्ली उतरने वाली थी, उसी दौरान अचानक क्लियर एयर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई. क्लियर एयर टर्बुलेंस ऐसा झटका होता है, जो साफ आसमान में अचानक लगता है. इसमें बारिश, बादल, या तूफान नहीं. इसलिए पायटल के लिए भी पहले इसका पता लगाना मुश्किल होता है. 

कुछ समय के लिए अचानक से नीचे आने लगा था प्लेन

चार अगस्त को थाइलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही इसी फ्लाइट में भयानक टर्बुलेंस हुआ था. विमान कुछ समय के लिए अचानक से नीचे की ओर आने लगा था. हालांकि, बाद में कंट्रोल हासिल किया गया. इसमें 12 यात्री और क्रू सदस्य घायल होने की सूचना सामने आई थी.

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 09 Aug 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Air India Abp News NEWS Delhi Fuket Flight
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