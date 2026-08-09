एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में एक्शन, दोनों पायलट को रोस्टर से हटाया

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में टर्बुलेंस मामले में दोनों पायलट को रोस्टर से हटा दिया गया है. रविवार 9 अगस्त 2026 को मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी सामने आई है. ऐसी किसी भी घटना के बाद तय नियमों के तहत दोनों पायलटों का नशीले प्रदार्थ से जुड़ा स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया.

मंत्रालय के मुताबिक, 'विमान के कमांडर यानी पायलट इन कमांड का रिजल्ट ऐसा था कि उसकी पुष्टी के लिए दोबारा जांच जरूरी थी. इसके लिए सैंपल तय लैब में भेजे गए. अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है. मंत्रालय ने साफ किया है कि यह टेस्ट हर ऐसी घटना के बाद होने वाली सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है. रिपोर्ट आने तक यह नहीं कहा जा सकता कि नतीजा क्या होगा, लेकिन दोनों पायलट फिलहाल उड़ान नहीं भरेंगे. जांच पूरी होने तक डीजीसीए ने दोनों पायलटों को रोस्टर से हटा दिया. यानी वे अब कोई उड़ान नहीं भरेंगे. जांच के रिजल्ट और लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.'

फ्लाइट में सवार थे 134 यात्री

दरअसल, 4 अगस्त को फुकेट से आ रही फ्लाइट में 134 यात्री सवार थे. एयरलाइन की सूत्रों का कहना था कि फुकेट दिल्ली फ्लाइट AI-2379 जब दिल्ली उतरने वाली थी, उसी दौरान अचानक क्लियर एयर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई. क्लियर एयर टर्बुलेंस ऐसा झटका होता है, जो साफ आसमान में अचानक लगता है. इसमें बारिश, बादल, या तूफान नहीं. इसलिए पायटल के लिए भी पहले इसका पता लगाना मुश्किल होता है.

कुछ समय के लिए अचानक से नीचे आने लगा था प्लेन

चार अगस्त को थाइलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही इसी फ्लाइट में भयानक टर्बुलेंस हुआ था. विमान कुछ समय के लिए अचानक से नीचे की ओर आने लगा था. हालांकि, बाद में कंट्रोल हासिल किया गया. इसमें 12 यात्री और क्रू सदस्य घायल होने की सूचना सामने आई थी.

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