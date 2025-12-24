एक्सप्लोरर
'कोई मुस्लिम तो कोई है हिंदू..' बॉलीवुड के वो स्टार किड्स जिनके पेरेंट्स रखते हैं अलग-अलग धर्म से ताल्लुक
बॉलीवुड सेलेब्स अक्सर दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं. सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये कपल धर्म बदलने की जगह अपने-अपने धर्म को मानते हैं. उनके बच्चे भी दोनों धर्म फॉलो करते हैं.
फिल्मी दुनिया में अलग-अलग धर्म में शादी करना काफी नॉर्मल बात है. इसमें कई सारे बड़े सितारों का नाम शामिल है. हालांकि, इस तरह के कई सारे ऐसे सक्सेसफुल रिलेशन लोगों के बीच एक एग्जांपल के तौर पर खड़ा है.
1/6
2/6
Published at : 24 Dec 2025 04:31 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
'अनुपमा' में प्रेरणा बन एंट्री मारने वाली कौन है ये हसीना? जल्द राही और प्रेम को करेगी दूर
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की टॉप 10 एक्ट्रेसेस में फिर रूपाली गांगुली ने मारी बाजी, शिल्पा शिंदे की भी हुई एंट्री, जानें- किसे मिली कौन सी पोजिशन
टेलीविजन
7 Photos
काजू की हेल्थ और 'लाफ्टर शेफ्स' की शूटिंग तक, भारती ने शेयर किया डिलीवरी के बाद का एक-एक अपडेट
टेलीविजन
10 Photos
विवियन डीसेना की हीरोइन ईशा सिंह बिखेरती हैं हुस्न का जलवा, 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
विश्व
बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2,500 हमले, ईशनिंदा के आरोप में हत्याएं, जानें कितनों को उतारा मौत के घाट
क्रिकेट
8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
'अनुपमा' में प्रेरणा बन एंट्री मारने वाली कौन है ये हसीना? जल्द राही और प्रेम को करेगी दूर
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion