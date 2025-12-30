एक्सप्लोरर
अर्चना पूरन सिंह की 'छोटी बहू' हैं बेहद ग्लैमरस, काजल अग्रवाल की ट्रेनर रह चुकी हैं समीक्षा शेट्टी, देखें तस्वीरें
अर्चना पूरन सिंह की बड़ी बहू योगिता बिहानी के बारे में तो हर कोई जानता है. योगिता और आर्यमन की सगाई भी हो चुके हैं. अब उन्होंने अपने व्लॉग में घर के छोटे बेटे आयुष्मान की गर्लफ्रेंड की झलक दिखलाई है.
कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में बतौर जज नजर आने वाली अर्चना पूरन सिंह अब तो यूट्यूबर भी बन चुकी हैं. कुछ महीनों पहले अपने व्लॉग के जरिए ही उन्होंने बड़ी बहू योगिता को दुनिया से मिलवाया था. अब उनके छोटे बेटे आयुष्मान की गर्लफ्रेंड की भी एक झलक देखने को मिली, जिसका नाम समीक्षा शेट्टी है.
1/7
2/7
Published at : 30 Dec 2025 02:42 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लगीं मालती चाहर, फोटोज देख फैंस बोले- 'प्रणित भाई कॉर्नर में रो रहे होंगे'
टेलीविजन
7 Photos
ऑरेंज जंपसूट में रश्मि देसाई ने चुराए फैंस के दिल, तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल
टेलीविजन
7 Photos
मल्टी कलर साड़ी में खूब जचीं टीवी की 'अनुपमा', तस्वीरें देख फैंस ने भी कह दिया- 'अति सुंदर'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
टेलीविजन
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लगीं मालती चाहर, फोटोज देख फैंस बोले- 'प्रणित भाई कॉर्नर में रो रहे होंगे'
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion