हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनअर्चना पूरन सिंह की 'छोटी बहू' हैं बेहद ग्लैमरस, काजल अग्रवाल की ट्रेनर रह चुकी हैं समीक्षा शेट्टी, देखें तस्वीरें

अर्चना पूरन सिंह की बड़ी बहू योगिता बिहानी के बारे में तो हर कोई जानता है. योगिता और आर्यमन की सगाई भी हो चुके हैं. अब उन्होंने अपने व्लॉग में घर के छोटे बेटे आयुष्मान की गर्लफ्रेंड की झलक दिखलाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Dec 2025 02:42 PM (IST)
कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में बतौर जज नजर आने वाली अर्चना पूरन सिंह अब तो यूट्यूबर भी बन चुकी हैं. कुछ महीनों पहले अपने व्लॉग के जरिए ही उन्होंने बड़ी बहू योगिता को दुनिया से मिलवाया था. अब उनके छोटे बेटे आयुष्मान की गर्लफ्रेंड की भी एक झलक देखने को मिली, जिसका नाम समीक्षा शेट्टी है.

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी इन दिनों अपने दोनों बेटों और उनकी गर्लफ्रेंड्स के संग लंदन में वेकेशन पर गए हुए हैं. लेटेस्ट वीडियो में आर्यमन, आयुष्मान, योगिता और समीक्षा एक साथ नजर आए.
व्लॉग में देखने को मिला की लजीज पकवान खाते समय आयुष्मान ने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ इशारा करते हुए कहा,'ये सेहममंद खान-पान को बढ़ावा देती हैं.'
Published at : 30 Dec 2025 02:42 PM (IST)
Tags :
Archana Puran Singh Samiksha Shetty

टेलीविजन फोटो गैलरी

