एक्सप्लोरर
आखिर क्यों अलग कमरे में सोते हैं प्रिंस नरूला? युविका चौधरी ने किया ये बड़ा खुलासा
युविका चौधरी और प्रिंस नरूला टीवी के पॉपुलर कपल्स में से एक माने जाते हैं. आए दिन ये दोनों किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं, फिर चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल.
युविका चौधरी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बेबाकी से बात करते हुए दिखाई देती हैं. वो कभी भी खुद से और प्रिंस से जुड़े खुलासे करने से नहीं झिझकती हैं.
1/7
2/7
Published at : 31 Dec 2025 10:25 AM (IST)
Tags :Yuvika Chaudhary Prince Narula
टेलीविजन
7 Photos
करोड़पति यूट्यूबर की दुल्हन बनने जा रही हैं टीवी की ये एक्ट्रेस, जल्द होगी गुपचुप सगाई?
टेलीविजन
7 Photos
दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लगीं मालती चाहर, फोटोज देख फैंस बोले- 'प्रणित भाई कॉर्नर में रो रहे होंगे'
टेलीविजन
7 Photos
ऑरेंज जंपसूट में रश्मि देसाई ने चुराए फैंस के दिल, तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में नए साल में इन नेताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है BJP, कुछ को लगेगा झटका!
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
क्रिकेट
साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला और आखिरी शतक किसने ठोका? जानें तीनों फॉर्मेट की पूरी लिस्ट
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion