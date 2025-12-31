एक्सप्लोरर
दो बार टूटी शादी, फिर भी नहीं टूटी 43 की ये एक्ट्रेस, इन दिनों बेटे के संग इंग्लैंड में यूं जी रही जिंदगी
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली दलजीत कौर आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर.
दलजीत कौर ने अपनी लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव झेले हैं. लेकिन, वो इन तकलीफों से टूटी नहीं , बल्कि हमेशा आगे बढ़ती रहीं और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश की.
31 Dec 2025
