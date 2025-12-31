हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दो बार टूटी शादी, फिर भी नहीं टूटी 43 की ये एक्ट्रेस, इन दिनों बेटे के संग इंग्लैंड में यूं जी रही जिंदगी

दो बार टूटी शादी, फिर भी नहीं टूटी 43 की ये एक्ट्रेस, इन दिनों बेटे के संग इंग्लैंड में यूं जी रही जिंदगी

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली दलजीत कौर आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Dec 2025 11:01 AM (IST)
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली दलजीत कौर आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर.

दलजीत कौर ने अपनी लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव झेले हैं. लेकिन, वो इन तकलीफों से टूटी नहीं , बल्कि हमेशा आगे बढ़ती रहीं और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश की.

1/7
दलजीत कौर की जिंदगी एक बार फिर से ट्रैक पर आ चुकी है. अब वो फिर से अपने बेटे के संग लाइफ एंजॉय कर रही हैं.
दलजीत कौर की जिंदगी एक बार फिर से ट्रैक पर आ चुकी है. अब वो फिर से अपने बेटे के संग लाइफ एंजॉय कर रही हैं.
2/7
इन दिनों अपने बेटे जेडन के संग दलजीत कौर इंग्लैंड में हैं. इतना ही नहीं वो अपने वेकेशन के खूबसूरत मोमेंट्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं.
इन दिनों अपने बेटे जेडन के संग दलजीत कौर इंग्लैंड में हैं. इतना ही नहीं वो अपने वेकेशन के खूबसूरत मोमेंट्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं.
Published at : 31 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Dalljiet Kaur

टेलीविजन फोटो गैलरी

