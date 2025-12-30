एक्सप्लोरर
ऑरेंज जंपसूट में रश्मि देसाई ने चुराए फैंस के दिल, तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल
Rashmi Desai New Pictures: रश्मि देसाई 39 साल की हैं, लेकिन उनके स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक ने हमेशा फैंस का दिल जीता है. नई तस्वीरें उनके फैशन और चार्म की मिसाल हैं.
रश्मि देसाई अपने स्टाइलिश लुक और ग्लैमरस अंदाज के कारण हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं. उनका यह अंदाज न्यूकमर्स को भी पीछे छोड़ देता है. उनकी नई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं.
Published at : 30 Dec 2025 06:35 AM (IST)
