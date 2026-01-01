आलस को मानते हैं मानसिक बीमारी, जानें जापान की 7 आदतें जो लोगों को हमेशा रखती हैं एक्टिव

कई जापानी लोग इकिगाई की अवधारणा को एक सहारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें अलस में डूबने से बचाता है. इकिगाई जुनून, काबिलियत और आजीविका के बीच संतुलन को दर्शाता है. जिन लोगों को अपने जीवन का मकसद स्पष्ट होता है, वह दिन की शुरुआत टालने की बजाय उत्साह के साथ करते हैं. रिसर्च के अनुसार जीवन का स्पष्ट उद्देश्य मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है और अवसाद जैसी समस्याओं के खतरे को कम करता है.