एक्सप्लोरर
कभी कबाड़ बेचकर कमाती थी पैसे, फिर बन बैठी टीवी की टॉप एक्ट्रेस, आज है करोड़ों में नेटवर्थ
बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्हें अपने स्ट्रगल के दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. हालांकि, बाद में उन्होंने कमबैक किया और करोड़ों के मालिक बन बैठे.
टीवी की एक हसीना जो अब करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं. लेकिन, एक वक्त था जब वो कबाड़ बेचकर अपना गुजारा किया करती थीं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी.
1/7
2/7
Published at : 29 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Tags :Divyanka Tripathi
टेलीविजन
7 Photos
मल्टी कलर साड़ी में खूब जचीं टीवी की 'अनुपमा', तस्वीरें देख फैंस ने भी कह दिया- 'अति सुंदर'
टेलीविजन
10 Photos
'क्योंकि सास भी..' की तुलसी की सौतन की 10 तस्वीरें, एक्ट्रेस हर एक लुक से काटती हैं बवाल
टेलीविजन
8 Photos
ग्रीन लॉन्ग गाउन में दिखा श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक, ग्लिटरिंग नेकलेस ने लूटी लाइमलाइट
टेलीविजन
10 Photos
जापान में पति संग मजे कर रही हैं लाफ्टर शेफ 2 फेम रुबीना दिलैक, लुक देख हो रही तारीफें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion