कभी कबाड़ बेचकर कमाती थी पैसे, फिर बन बैठी टीवी की टॉप एक्ट्रेस, आज है करोड़ों में नेटवर्थ

कभी कबाड़ बेचकर कमाती थी पैसे, फिर बन बैठी टीवी की टॉप एक्ट्रेस, आज है करोड़ों में नेटवर्थ

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्हें अपने स्ट्रगल के दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. हालांकि, बाद में उन्होंने कमबैक किया और करोड़ों के मालिक बन बैठे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Dec 2025 11:01 AM (IST)
बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्हें अपने स्ट्रगल के दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. हालांकि, बाद में उन्होंने कमबैक किया और करोड़ों के मालिक बन बैठे.

टीवी की एक हसीना जो अब करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं. लेकिन, एक वक्त था जब वो कबाड़ बेचकर अपना गुजारा किया करती थीं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी.

1/7
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि दिव्यांका त्रिपाठी हैं. एक्ट्रेस आज टीवी की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. लेकिन, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की है.
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि दिव्यांका त्रिपाठी हैं. एक्ट्रेस आज टीवी की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. लेकिन, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की है.
2/7
बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में दिव्यांका त्रिपाठी ने आर्थिक तंगी के बारे में बात करते हुए कहा कि वो कबाड़ के डिब्बे इकट्ठा करती थीं ताकि उन्हें बेचकर पैसे कमा सकें.
बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में दिव्यांका त्रिपाठी ने आर्थिक तंगी के बारे में बात करते हुए कहा कि वो कबाड़ के डिब्बे इकट्ठा करती थीं ताकि उन्हें बेचकर पैसे कमा सकें.
Published at : 29 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Divyanka Tripathi

टेलीविजन फोटो गैलरी

