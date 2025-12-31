एक्सप्लोरर
टीवी की ये हसीना बनने वाली है करोड़पति यूट्यूबर की दुल्हन, जल्द होगी गुपचुप सगाई?
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री आए दिन किसी के अफेयर और किसी के ब्रेकअप की खबरें सामने आती रहती हैं. अब खबर है कि टीवी की एक पॉपलुर एक्ट्रेस करोड़पति यूट्यूबर के संग इंगेजमेंट करने जा रही हैं.
जी हां, टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस को लेकर काफी लंबे वक्त से खबरें हैं कि वो अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान को डेट कर रही हैं. अब इंगेजमेंट को लेकर भी चर्चा तेजी पर है.
1/7
2/7
Published at : 31 Dec 2025 09:38 AM (IST)
Tags :Abhishek Malhan Jiya Malhan
टेलीविजन
7 Photos
करोड़पति यूट्यूबर की दुल्हन बनने जा रही हैं टीवी की ये एक्ट्रेस, जल्द होगी गुपचुप सगाई?
टेलीविजन
7 Photos
दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लगीं मालती चाहर, फोटोज देख फैंस बोले- 'प्रणित भाई कॉर्नर में रो रहे होंगे'
टेलीविजन
7 Photos
ऑरेंज जंपसूट में रश्मि देसाई ने चुराए फैंस के दिल, तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल
टेलीविजन
7 Photos
मल्टी कलर साड़ी में खूब जचीं टीवी की 'अनुपमा', तस्वीरें देख फैंस ने भी कह दिया- 'अति सुंदर'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में नए साल में इन नेताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है BJP, कुछ को लगेगा झटका!
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
क्रिकेट
साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला और आखिरी शतक किसने ठोका? जानें तीनों फॉर्मेट की पूरी लिस्ट
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
करोड़पति यूट्यूबर की दुल्हन बनने जा रही हैं टीवी की ये एक्ट्रेस, जल्द होगी गुपचुप सगाई?
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion