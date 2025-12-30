हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लगीं मालती चाहर, फोटोज देख फैंस बोले- 'प्रणित भाई कॉर्नर में रो रहे होंगे'

दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लगीं मालती चाहर, फोटोज देख फैंस बोले- 'प्रणित भाई कॉर्नर में रो रहे होंगे'

Malti Chahar Bridal Look: बिग बॉस के बाद से क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. मालती ने ब्राइडल फोटोशूट करवाया है जिसे देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Dec 2025 08:44 AM (IST)
Malti Chahar Bridal Look: बिग बॉस के बाद से क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. मालती ने ब्राइडल फोटोशूट करवाया है जिसे देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं.

क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर बिग बॉस 19 के बाद से हर जगह छाई हुई हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना ब्राइडल शूट करवाया है जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

मालती चाहर की फोटोज ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. उन्हें ब्राइडल लुक में देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं.
मालती चाहर की फोटोज ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. उन्हें ब्राइडल लुक में देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं.
ब्राइडल लुक में मालती बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपनी ढेर सारी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
ब्राइडल लुक में मालती बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपनी ढेर सारी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
Published at : 30 Dec 2025 08:44 AM (IST)
टेलीविजन फोटो गैलरी

