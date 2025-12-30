एक्सप्लोरर
दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लगीं मालती चाहर, फोटोज देख फैंस बोले- 'प्रणित भाई कॉर्नर में रो रहे होंगे'
Malti Chahar Bridal Look: बिग बॉस के बाद से क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. मालती ने ब्राइडल फोटोशूट करवाया है जिसे देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं.
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर बिग बॉस 19 के बाद से हर जगह छाई हुई हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना ब्राइडल शूट करवाया है जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
Published at : 30 Dec 2025 08:44 AM (IST)
Tags :Malti Chahar Pranit More
