जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' दर्शकों को उस तरह अट्रैक्ट करने में नाकाम रही, जिस तरह इस फ्रेंचाइज़ी की दूसरी किस्त ने किया था. हालांकि, सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद दूसरे रविवार तक फिल्म का कलेक्शन स्थिर बना रहा. हालांकि 2025 की अच अवेटेड फिल्मों में से एक होने के नाते, इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने और 'धुरंधर' की लहर को तोड़ने की उम्मीद थी, लेकिन हॉलीवुड की इस एडवेंचर फिल्म का रणवीर सिंह स्टारर फिल्म पर कोई खास असर नहीं पड़ा. चलिए जानते हैं इस फिल्म ने 13वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने 13वें दिन कितनी की कमाई?

'अवतार' फ्रेंचाइज़ी की तीसरी साइंस फिक्शन फिल्म बुधवार (31 दिसंबर) को 'धुरंधर' के कलेक्शन का लगभग आधा ही कमा पाई. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, कैमरून की फिल्म ने 13वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 5.15 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भारत में 153.30 करोड़ रुपये है.

डे वाइज कलेक्शन

पहला दिन [पहला शुक्रवार]-19 करोड़ रुपये

दूसरा दिन [पहला शनिवार]- 22.5 करोड़ रुपये

तीसरा दिन [पहला रविवार]- 25.75 करोड़ रुपये

चौथा दिन [पहला सोमवार]- 9 करोड़ रुपये

पांचवा दिन [पहला मंगलवार]- 9.25 करोड़ रुपये

छठा दिन [पहला बुधवार]- 10.65 करोड़ रुपये

सातवां दिन [पहला गुरुवार]- 13.35 करोड़ रुपये

पहले हफ्ते का कलेक्शन-109.5 करोड़ रुपये

आठवां दिन [दूसरा शुक्रवार]- 7.65 करोड़ रुपये

नौवां दिन [दूसरा शनिवार]- 10 करोड़ रुपये

दसवां दिन [दूसरा रविवार]- 7.15 करोड़ रुपये

ग्याहरवां दिन ( सोमवार): 5 करोड़ रुपये

बारहवां दिन [दूसरा मंगलवार]: 5.25 करोड़ रुपये

तेरहवां दिन [दूसरा बुधवार]: 5.15 करोड़ रुपये

कुल कलेक्शन- 153.30 करोड़ रुपये

अवतार: फायर एंड ऐश को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा

अवतार: फायर एंड ऐश ऐसे समय में रिलीज हुई थी जब 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. धुरंधर ने भारत में 700 करोड़ रुपये से ज्यादा और दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. इसके अलावा, अब इस फिल्म को 1 जनवरी से नई रिलीज हुई वॉर ड्रामा फिल्म 'इक्कीस' से भी मुकाबला करना पड़ेगा.

अवतार: फायर एंड ऐश के बारे में सब कुछ

अवतार: फायर एंड ऐश, जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित अवतार फ्रैंचाइज़ी की तीसरी फिल्म है. पहली अवतार फिल्म 2009 में और दूसरी 2023 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सैम वर्थिंगटन, ज़ोई सल्डाना, सिगोरनी वीवर, स्टीफन लैंग और केट विंसलेट अपने पुराने किरदारों में नजर आएंगे. जेम्स कैमरून ने यह भी पुष्टि की है कि अवतार 4 और अवतार 5 पर काम चल रहा है और ये क्रमशः 2029 और 2031 में रिलीज होंगी.